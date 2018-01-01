Понад 600 викликів та 88 постанов: результати першого місяця патрульних в Ковелі
Сьогодні, 11:57
За один місяць патрульні в Ковелі опрацювали 605 викликів. Ще 522 виявили самостійно.
Також оформили 21 дорожньо-транспортну пригоду і провели 432 профілактичні бесіди.
Виявили 21 водія, які керували в стані алкогольного сп’яніння, відповідно, оформили протоколів на суму понад 200 тисяч гривень, - повідомили в прес-службі управління патрульної поліції у Волинській області.
Також оформили 1 083 постанови за порушення правил дорожнього руху на загальну суму понад 230 тисяч гривень.
Патрульні 11 разів виявляли в осіб схожі на наркотичні речовини, за цими фактами працювали слідчо-оперативні групи.
Найпоширеніші виклики, які надходили на службу 102 і опрацьовувались патрульними:
- звернення інформаційного характеру (130),
- конфлікт (49),
- тілесні ушкодження (28),
- насильство в сім’ї (26),
- порушення тиші (17),
- бійка (13) та інші.
У сфері охорони публічної безпеки оформлено 88 постанов (на суму понад 9 тисяч гривень) та ще 29 протоколів, які направлені до суду.
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Також оформили 21 дорожньо-транспортну пригоду і провели 432 профілактичні бесіди.
Виявили 21 водія, які керували в стані алкогольного сп’яніння, відповідно, оформили протоколів на суму понад 200 тисяч гривень, - повідомили в прес-службі управління патрульної поліції у Волинській області.
Також оформили 1 083 постанови за порушення правил дорожнього руху на загальну суму понад 230 тисяч гривень.
Патрульні 11 разів виявляли в осіб схожі на наркотичні речовини, за цими фактами працювали слідчо-оперативні групи.
Найпоширеніші виклики, які надходили на службу 102 і опрацьовувались патрульними:
- звернення інформаційного характеру (130),
- конфлікт (49),
- тілесні ушкодження (28),
- насильство в сім’ї (26),
- порушення тиші (17),
- бійка (13) та інші.
У сфері охорони публічної безпеки оформлено 88 постанов (на суму понад 9 тисяч гривень) та ще 29 протоколів, які направлені до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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