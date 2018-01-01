Понад 600 викликів та 88 постанов: результати першого місяця патрульних в Ковелі

За один місяць патрульні в Ковелі опрацювали 605 викликів. Ще 522 виявили самостійно.Також оформили 21 дорожньо-транспортну пригоду і провели 432 профілактичні бесіди.Виявили 21 водія, які керували в стані алкогольного сп’яніння, відповідно, оформили протоколів на суму понад 200 тисяч гривень, - повідомили в прес-службі управління патрульної поліції у Волинській області.Також оформили 1 083 постанови за порушення правил дорожнього руху на загальну суму понад 230 тисяч гривень.Патрульні 11 разів виявляли в осіб схожі на наркотичні речовини, за цими фактами працювали слідчо-оперативні групи.Найпоширеніші виклики, які надходили на службу 102 і опрацьовувались патрульними:- звернення інформаційного характеру (130),- конфлікт (49),- тілесні ушкодження (28),- насильство в сім’ї (26),- порушення тиші (17),- бійка (13) та інші.У сфері охорони публічної безпеки оформлено 88 постанов (на суму понад 9 тисяч гривень) та ще 29 протоколів, які направлені до суду.