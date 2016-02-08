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Назвали міста України, які заощадили найбільше газу

Назвали міста України, які заощадили найбільше газу
У період з 2 по 3 березня споживання газу в Україні скоротилося на 14%: з 90,8 млн куб до 78 млн куб.

Список міст, які заощадили найбільше газу за добу, очолив Кременчук - тут споживання газу знизилося на 35%. Таблицю з даними по містах опублікував у Facebook голова Нафтогазу Андрій Коболєв.

Десятка економних міст виглядає так:

1. Кременчук - 35% економії

2. Дніпро - 32%

3. Київ - 24%

4. Миколаїв - 21%

5. Харків - 19%

6. Одеса - 18%

7. Херсон - 17%

8. Хмельницький - 16%

9-10. Запоріжжя і Сєвєродонецьк - по 13%

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Теги: газ, економія
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Коментарі 1
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