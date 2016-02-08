Назвали міста України, які заощадили найбільше газу





Список міст, які заощадили найбільше газу за добу, очолив Кременчук - тут споживання газу знизилося на 35%. Таблицю з даними по містах опублікував у Facebook голова Нафтогазу Андрій Коболєв.



Десятка економних міст виглядає так:



1. Кременчук - 35% економії



2. Дніпро - 32%



3. Київ - 24%



4. Миколаїв - 21%



5. Харків - 19%



6. Одеса - 18%



7. Херсон - 17%



8. Хмельницький - 16%



9-10. Запоріжжя і Сєвєродонецьк - по 13%

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У період з 2 по 3 березня споживання газу в Україні скоротилося на 14%: з 90,8 млн куб до 78 млн куб.Список міст, які заощадили найбільше газу за добу, очолив Кременчук - тут споживання газу знизилося на 35%. Таблицю з даними по містах опублікував у Facebook голова Нафтогазу Андрій Коболєв.Десятка економних міст виглядає так:1. Кременчук - 35% економії2. Дніпро - 32%3. Київ - 24%4. Миколаїв - 21%5. Харків - 19%6. Одеса - 18%7. Херсон - 17%8. Хмельницький - 16%9-10. Запоріжжя і Сєвєродонецьк - по 13%

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