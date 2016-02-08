Назвали міста України, які заощадили найбільше газу
Сьогодні, 13:34
У період з 2 по 3 березня споживання газу в Україні скоротилося на 14%: з 90,8 млн куб до 78 млн куб.
Список міст, які заощадили найбільше газу за добу, очолив Кременчук - тут споживання газу знизилося на 35%. Таблицю з даними по містах опублікував у Facebook голова Нафтогазу Андрій Коболєв.
Десятка економних міст виглядає так:
1. Кременчук - 35% економії
2. Дніпро - 32%
3. Київ - 24%
4. Миколаїв - 21%
5. Харків - 19%
6. Одеса - 18%
7. Херсон - 17%
8. Хмельницький - 16%
9-10. Запоріжжя і Сєвєродонецьк - по 13%
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Список міст, які заощадили найбільше газу за добу, очолив Кременчук - тут споживання газу знизилося на 35%. Таблицю з даними по містах опублікував у Facebook голова Нафтогазу Андрій Коболєв.
Десятка економних міст виглядає так:
1. Кременчук - 35% економії
2. Дніпро - 32%
3. Київ - 24%
4. Миколаїв - 21%
5. Харків - 19%
6. Одеса - 18%
7. Херсон - 17%
8. Хмельницький - 16%
9-10. Запоріжжя і Сєвєродонецьк - по 13%
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
патрійотизму вистачило тільки на стрибання?
Останні новини
У Луцькому «політесі» - канікули до 7 березня
Сьогодні, 14:39
Гнідава сто років тому на фото
Сьогодні, 13:50
Назвали міста України, які заощадили найбільше газу
Сьогодні, 13:34
В Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 11:13