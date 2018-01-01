Гнідава сто років тому на фото
Сьогодні, 13:50
Зараз Гнідава – це житловий район міста Луцька, який розташований у південній частині Луцька.
Проте, так було не завжди. Раніше Гнідава була приміським селом, яке довгий час виконувало господарські повинності на Луцький замок, - пише Район.Луцьк.
Перша письмова згадка про село Гнідава датується 1570 роком. Відомо, що наприкінці ХІХ століття у Гнідаві проживало 242 мешканці, поруч розташовувалась чеська колонія, у якій проживало 195 мешканців.
Усі представлені фото зробили австрійські військові фотографи в роки Першої світової війни на території тоді ще села Гнідава Волинської губернії. На одному з зображень можна побачити, як виглядав місцевий храм на початку ХХ століття.
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Проте, так було не завжди. Раніше Гнідава була приміським селом, яке довгий час виконувало господарські повинності на Луцький замок, - пише Район.Луцьк.
Перша письмова згадка про село Гнідава датується 1570 роком. Відомо, що наприкінці ХІХ століття у Гнідаві проживало 242 мешканці, поруч розташовувалась чеська колонія, у якій проживало 195 мешканців.
Усі представлені фото зробили австрійські військові фотографи в роки Першої світової війни на території тоді ще села Гнідава Волинської губернії. На одному з зображень можна побачити, як виглядав місцевий храм на початку ХХ століття.
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Коментарі 1
а де цей храм зара розташований?
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