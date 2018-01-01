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Гнідава сто років тому на фото

Гнідава сто років тому на фото
Зараз Гнідава – це житловий район міста Луцька, який розташований у південній частині Луцька.

Проте, так було не завжди. Раніше Гнідава була приміським селом, яке довгий час виконувало господарські повинності на Луцький замок, - пише Район.Луцьк.

Перша письмова згадка про село Гнідава датується 1570 роком. Відомо, що наприкінці ХІХ століття у Гнідаві проживало 242 мешканці, поруч розташовувалась чеська колонія, у якій проживало 195 мешканців.

Усі представлені фото зробили австрійські військові фотографи в роки Першої світової війни на території тоді ще села Гнідава Волинської губернії. На одному з зображень можна побачити, як виглядав місцевий храм на початку ХХ століття.

Село Гнідава Волинської губернії
Село Гнідава Волинської губернії
Так виглядав місцевий храм на початку ХХ століття
Так виглядав місцевий храм на початку ХХ століття
Війна в селі
Війна в селі
Гнідава сто років тому на фото

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Теги: історія, фото
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Коментарі 1
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а де цей храм зара розташований?
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