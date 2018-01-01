У Луцькому «політесі» - канікули до 7 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці "Типовий ЛНТУ / Студентська рада Луцького НТУ" в Facebook.



"Хто не доздав сесію - викладачі працюють у звичайному режимі", - додають автори повідомлення.



У виші запроваджують максимальний режим економії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому національному технічному університеті вирішили повернутися на навчання з 7 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці "Типовий ЛНТУ / Студентська рада Луцького НТУ" в Facebook."Хто не доздав сесію - викладачі працюють у звичайному режимі", - додають автори повідомлення.У виші запроваджують максимальний режим економії.

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