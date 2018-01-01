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У Луцькому «політесі» - канікули до 7 березня

У Луцькому «політесі» - канікули до 7 березня
У Луцькому національному технічному університеті вирішили повернутися на навчання з 7 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці "Типовий ЛНТУ / Студентська рада Луцького НТУ" в Facebook.

"Хто не доздав сесію - викладачі працюють у звичайному режимі", - додають автори повідомлення.

У виші запроваджують максимальний режим економії.

У Луцькому «політесі» - канікули до 7 березня

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Теги: Луцький національний технічний університет, навчання
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Коментарі 1
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