У StrikeCity чотири дні вітатимуть жінок*

Весна – прекрасний привід відпочити та зіграти в улюблені ігри разом з коханими, друзями, чи родиною. Тож попри люті морози боулінг-клуб StrikeCity запрошує на чотири дні свят.Вже традиційно на вихідних StrikeCity проводить вечірні ігри. Цікаві конкурси, запальна музика, подарунки, усе це робить відпочинок неперевершеним. Проте, разом з весною наближаються аж чотири вихідні. Тож боулінг-клуб вирішив святкувати їх усі.Так, з 7 по 10 березня з 20:00 у StrikeCity цікава розважальна програма. Для жінок – спеціальні пропозиції та конкурси.Окрім того, у StrikeCity завжди можна відпочити компанією, а гра у більярд, боулінг або ж спів у караоке зроблять ваш вечір ще цікавішим з нотками азарту та позитивними враженнями.