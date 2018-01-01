У StrikeCity чотири дні вітатимуть жінок*
Сьогодні, 07:46
Весна – прекрасний привід відпочити та зіграти в улюблені ігри разом з коханими, друзями, чи родиною. Тож попри люті морози боулінг-клуб StrikeCity запрошує на чотири дні свят.
Вже традиційно на вихідних StrikeCity проводить вечірні ігри. Цікаві конкурси, запальна музика, подарунки, усе це робить відпочинок неперевершеним. Проте, разом з весною наближаються аж чотири вихідні. Тож боулінг-клуб вирішив святкувати їх усі.
Так, з 7 по 10 березня з 20:00 у StrikeCity цікава розважальна програма. Для жінок – спеціальні пропозиції та конкурси.
Окрім того, у StrikeCity завжди можна відпочити компанією, а гра у більярд, боулінг або ж спів у караоке зроблять ваш вечір ще цікавішим з нотками азарту та позитивними враженнями.
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Вже традиційно на вихідних StrikeCity проводить вечірні ігри. Цікаві конкурси, запальна музика, подарунки, усе це робить відпочинок неперевершеним. Проте, разом з весною наближаються аж чотири вихідні. Тож боулінг-клуб вирішив святкувати їх усі.
Так, з 7 по 10 березня з 20:00 у StrikeCity цікава розважальна програма. Для жінок – спеціальні пропозиції та конкурси.
Окрім того, у StrikeCity завжди можна відпочити компанією, а гра у більярд, боулінг або ж спів у караоке зроблять ваш вечір ще цікавішим з нотками азарту та позитивними враженнями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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