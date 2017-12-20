Помер 31-річний футболіст збірної Італії
Сьогодні, 14:50
Сім матчів Серії А, запланованих на четверте лютого, скасовані через смерть капітана Фіорентини Давіде Асторі.
Про це повідомляє Новое Время з посиланням на твіттер Серії А.
В які дати ці зустрічі будуть зіграні, поки невідомо.
Футболіст був знайдений мертвим у номері готелю, в яку гравці заселилися перед матчем чемпіонату Італії проти Удінезе, який повинен був відбудуться сьогодні.
Асторі був 31 рік. Ймовірно, захисник помер уві сні.
"Фіорентина змушена з глибоким потрясінням повідомити, що пішов з життя капітан команди Давида Асторі, померши від раптової хвороби.
Просимо всіх проявити співчуття у зв'язку з жахливим і делікатним характером ситуації, а також з поваги до сім'ї померлого", - написав офіційний твіттер Фіорентини.
Асторі грав в Фіорентині з 2015 року і був її капітаном. У своїй кар'єрі центрбек грав також за Мілан, Кальярі і Рому.
На рахунку гравця також 14 матчів за збірну Італії.
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Про це повідомляє Новое Время з посиланням на твіттер Серії А.
В які дати ці зустрічі будуть зіграні, поки невідомо.
Футболіст був знайдений мертвим у номері готелю, в яку гравці заселилися перед матчем чемпіонату Італії проти Удінезе, який повинен був відбудуться сьогодні.
Асторі був 31 рік. Ймовірно, захисник помер уві сні.
"Фіорентина змушена з глибоким потрясінням повідомити, що пішов з життя капітан команди Давида Асторі, померши від раптової хвороби.
Просимо всіх проявити співчуття у зв'язку з жахливим і делікатним характером ситуації, а також з поваги до сім'ї померлого", - написав офіційний твіттер Фіорентини.
Асторі грав в Фіорентині з 2015 року і був її капітаном. У своїй кар'єрі центрбек грав також за Мілан, Кальярі і Рому.
На рахунку гравця також 14 матчів за збірну Італії.
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