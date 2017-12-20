Помер 31-річний футболіст збірної Італії

Сім матчів Серії А, запланованих на четверте лютого, скасовані через смерть капітана ФіорентиниПро це повідомляє Новое Время з посиланням на твіттер Серії А.В які дати ці зустрічі будуть зіграні, поки невідомо.Футболіст був знайдений мертвим у номері готелю, в яку гравці заселилися перед матчем чемпіонату Італії проти Удінезе, який повинен був відбудуться сьогодні.Асторі був 31 рік. Ймовірно, захисник помер уві сні."Фіорентина змушена з глибоким потрясінням повідомити, що пішов з життя капітан команди Давида Асторі, померши від раптової хвороби.Просимо всіх проявити співчуття у зв'язку з жахливим і делікатним характером ситуації, а також з поваги до сім'ї померлого", - написав офіційний твіттер Фіорентини.Асторі грав в Фіорентині з 2015 року і був її капітаном. У своїй кар'єрі центрбек грав також за Мілан, Кальярі і Рому.На рахунку гравця також 14 матчів за збірну Італії.