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Помер 31-річний футболіст збірної Італії

Помер 31-річний футболіст збірної Італії
Сім матчів Серії А, запланованих на четверте лютого, скасовані через смерть капітана Фіорентини Давіде Асторі.

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на твіттер Серії А.

В які дати ці зустрічі будуть зіграні, поки невідомо.

Футболіст був знайдений мертвим у номері готелю, в яку гравці заселилися перед матчем чемпіонату Італії проти Удінезе, який повинен був відбудуться сьогодні.

Асторі був 31 рік. Ймовірно, захисник помер уві сні.

"Фіорентина змушена з глибоким потрясінням повідомити, що пішов з життя капітан команди Давида Асторі, померши від раптової хвороби.

Просимо всіх проявити співчуття у зв'язку з жахливим і делікатним характером ситуації, а також з поваги до сім'ї померлого", - написав офіційний твіттер Фіорентини.

Асторі грав в Фіорентині з 2015 року і був її капітаном. У своїй кар'єрі центрбек грав також за Мілан, Кальярі і Рому.

На рахунку гравця також 14 матчів за збірну Італії.

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Теги: Давіде Асторі, смерть, спорт
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