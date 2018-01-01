«Це ж треба намолоти таку дічь?» - блогер розповів про неправду у виступі Палиці

Під час виступуна з'їзду партії «УКРОП» прилад «брехометр», якби існував, напевне, вибухнув би, - вважає блогер«Це ж треба намолоти таку дічь? Кому цікаво – подивіться на ютюбі. Гарантую – ви кайфанете! Особливо мені сподобалась частина про Коломойського!» - пише він у Facebook.Як відомо, під час виступу Палиця сказав, що знає тільки одного олігарха, з яким бореться та боролася українська та російська влада.«Це Коломойський, тому що вони його бояться. Путін забрав все в Криму та все в Москві, що було в Приватбанку та в Коломойського», - мовив укропівець на з'їзді.«Яка відверта брехня, Ігоре Петровичу! Але змушений Вас розчарувати. Зараз не 90-і роки і будь-яка людина в Гуглі може знайти спростування кожного вашого слова. Ніхто нічого в Коломойського не забирав», - пояснює П'ятигорець.Для тих, хто не в курсі – поясню.2 квітня 2014 року, коли захоплення адмінбудівель на Донбасі йшло вже по повній, російські ділові видання розповсюдили ось таку інформацію: «Коломойский продал Москомприватбанк за 1,9 миллиарда гривен. Бинбанк Микаила Шишханова приобретает 100% акций Москомприватбанка, московской «дочки» украинского Приватбанка, подконтрольного миллиардеру Игорю Коломойскому. О покупке акций сообщила пресс-служба Бинбанка. Стоимость сделки составила 6 миллиардов рублей (около 1,9 миллиарда гривен).»А ось про Крим.«еще в ноябре 2014 года ПриватБанк все свои обязательства передал финансовой компании ФИНИЛОН. Более того, крымская недвижимость ПриватБанка, которая стоила 203 миллиона гривен, также была продана компании ФИНИЛОН, и банк получил за нее эти деньги».Про це Гройсману написав у своєму листі Олександр Шлапак, який очолив Приватбанк після націоналізації.Ігоре Петровичу, так виходить в Коломойського нічого не забрали! Виходить в самий розпал війни він активно шукав шляхи для того, щоб врятувати свої гроші в Криму та Росії і ці шляхи знайшов. Так навіщо ж Ви кажете людям неправду? Бо правда дуже огидно звучить? Бо тоді патріот виявляється баригою?Але Палиця запамятався ще однією нєтлєнкою. «Коломойський кожну копійку, що в нього є, віддасть українцям, щоб в нашій країні щось змінилося, щоб кожен українець мав користатися тим, чим сьогодні користаються одиниці» - заявив Палиця.Хм… Ігоре Петровичу, ну якщо Коломойський готовий «кожну копійку» віддати, то не могли б Ви в нього попросити віддати Україні 2,5 мільярди доларів, які в нього заарештував Лондонський суд за звинуваченням в виведенні цієї суми з України за кордон через тоді ще підконтрольний Коломойському «Приватбанк»? Він же такий патріот! Ви ж там живете разом в Швейцарії. Вам же не важко до нього підійти та спитати. Правда?