Помер легендарний спортсмен

У суботу, 3 березня, у Великій Британії у віці 88 років помер легкоатлет- перший в історії спортсмен, який зміг пробігти одну милю менш ніж за чотири хвилини.Про це повідомляє ВВС.Легендарний спортсмен помер у власному будинку в Оксфорді.Причини смерті поки не уточнюються.Банністер навчався в Оксфордському університеті на лікаря і бігав "для себе" у вільний від навчання час. Одного разу він поставив перед собою завдання пробігти милю (1609 м) швидше, ніж за чотири хвилини, що в 50-х роках минулого століття вважалося нездійсненним. Експерти стверджували, що такий результат перевершує людські можливості. Але Банністер пробіг дистанцію за 3 хвилини 59,4 секунд, встановивши абсолютний світовий рекорд.А в 1954 році спортсмен поліпшив результат у ході офіційних змагань. У забігу кращих спортсменів світу він прийшов першим з результатом 3 хвилини 58,8 секунд. Цей забіг увійшов в історію і отримав назву Миля століття.Непрофесійний спортсмен також захищав кольори британського прапора на різних змаганнях високого рівня. Банністер став бронзовим призером чемпіонату Європи 1950 року, посів четверте місце на Олімпіаді 1952 року, взяв золото чемпіонату Європи 1954 року. У тому ж році він залишив спорт і присвятив себе медицині.Співчуття рідним і близьким легкоатлета в зв'язку з тим, що трапилося, вже принесла прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей."Сер Роджер Банністер був іконою британського спорту. Його досягнення надихали всіх нас", - написала вона на своїй сторінці в Twitter, додавши, що тепер Банністера "буде дуже не вистачати".