Олика міжвоєнного періоду на нових фото
Сьогодні, 06:49
На фейсбук-сторінці Фонду культурної спадщини («Fundacja Dziedzictwa Kulturowego») Польщі знаходяться цікаві, раніше невідомі світлини Олики міжвоєнного періоду варті уваги волинян.
Відомо, що Фонд культурної спадщини займається консервацією об’єктів культурної спадщини не лише в Польщі, а й Латвії та Україні. Зоркема, в 2017 році йому було виділено 500 тис. злотих – на реставраційно-консерваційні роботи у колегіальному соборі Святої Трійці в Олиці на Волині.
Колегіальний костел Святої Трійці був збудований у 1635–1640 роках за проектом відомих архітекторів Бенедетто Моллі та Джованні Маліверна. Костел зведено у стилі римського храму Іль-Джезу. Храм пишно декоровано скульптурами святих (Войцеха, Станіслава, Петра і Павла) та різьбою у виконанні львівського скульптора Мельхіора Ампелі. У крипті колегіати — усипальниця роду Радзівіллів.
Дуже цікавими є фото зроблені з висоти пташиного польоту, на яких можна побачити, як виглядала Олика в міжвоєнний період.
Усі преставлені фото належать Інституту мистецтв Польської Академії Наук.
Більше фото доступні за посиланням: https://www.facebook.com/fundacjadziedzictwakulturowego/
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Відомо, що Фонд культурної спадщини займається консервацією об’єктів культурної спадщини не лише в Польщі, а й Латвії та Україні. Зоркема, в 2017 році йому було виділено 500 тис. злотих – на реставраційно-консерваційні роботи у колегіальному соборі Святої Трійці в Олиці на Волині.
Колегіальний костел Святої Трійці був збудований у 1635–1640 роках за проектом відомих архітекторів Бенедетто Моллі та Джованні Маліверна. Костел зведено у стилі римського храму Іль-Джезу. Храм пишно декоровано скульптурами святих (Войцеха, Станіслава, Петра і Павла) та різьбою у виконанні львівського скульптора Мельхіора Ампелі. У крипті колегіати — усипальниця роду Радзівіллів.
Дуже цікавими є фото зроблені з висоти пташиного польоту, на яких можна побачити, як виглядала Олика в міжвоєнний період.
Усі преставлені фото належать Інституту мистецтв Польської Академії Наук.
Більше фото доступні за посиланням: https://www.facebook.com/fundacjadziedzictwakulturowego/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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