Олика міжвоєнного періоду на нових фото

На фейсбук-сторінці Фонду культурної спадщини («Fundacja Dziedzictwa Kulturowego») Польщі знаходяться цікаві, раніше невідомі світлини Олики міжвоєнного періоду варті уваги волинян.Відомо, що Фонд культурної спадщини займається консервацією об’єктів культурної спадщини не лише в Польщі, а й Латвії та Україні. Зоркема, в 2017 році йому було виділено 500 тис. злотих – на реставраційно-консерваційні роботи у колегіальному соборі Святої Трійці в Олиці на Волині.Колегіальний костел Святої Трійці був збудований у 1635–1640 роках за проектом відомих архітекторів Бенедетто Моллі та Джованні Маліверна. Костел зведено у стилі римського храму Іль-Джезу. Храм пишно декоровано скульптурами святих (Войцеха, Станіслава, Петра і Павла) та різьбою у виконанні львівського скульптора Мельхіора Ампелі. У крипті колегіати — усипальниця роду Радзівіллів.Дуже цікавими є фото зроблені з висоти пташиного польоту, на яких можна побачити, як виглядала Олика в міжвоєнний період.Усі преставлені фото належать Інституту мистецтв Польської Академії Наук.Більше фото доступні за посиланням: https://www.facebook.com/fundacjadziedzictwakulturowego/