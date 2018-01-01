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«УКРОП» програв спір щодо логотипу. Він залишається в Корбана

«УКРОП» програв спір щодо логотипу. Він залишається в Корбана
Апеляційна палата міністерства економічного розвитку і торгівлі відмовила політичній партії "УКРОП" в тому, щоб знак партії визнали як "добре відомий в Україні".

Відповідні документи опинилися в редакції "Страни".

Якби вимога партії задовольнили, це означало б, що чинний правовласник Геннадій Корбан втратив право на ексклюзивне володіння торговою маркою.

Однак тепер, після відмови, все права на бренд як і раніше залишаються у екс-голови політради партії Геннадія Корбана. Корбан уточнив, що ні він, ні художник логотипу Андрій Ярмоленко не продавав логотип "УКРОПу".

"Товарний знак і символіка "УКРОП" належать мені, волонтерам та учасникам бойових дій, які взяли участь в добровільному русі. Я не дозволю ці символи залишити за собою якимось дрібним партійним функціонерам і самозванців, які намагаються знищити партію, центр якої знаходиться в Дніпрі. Подумаю , що робити з цією символікою далі», - заявив Геннадій Корбан.

Його адвокат Олексій Шевчук уточнив: "Все просто. У Корбана хотіли відібрати право на найменування, проте Мінекономіки відмовило, в зв'язку з тим, що заява не аргументовано, що достатніх даних для реєстрації у партії немає, і що всі права належать Корбана, що підтверджено рішенням колегії Мінекономіки. Даний наказ підтверджує, що Корбан є повноправним власником всіх прав на найменування кріп в Україні", - заявив він.

«УКРОП» програв спір щодо логотипу. Він залишається в Корбана
«УКРОП» програв спір щодо логотипу. Він залишається в Корбана
«УКРОП» програв спір щодо логотипу. Він залишається в Корбана
«УКРОП» програв спір щодо логотипу. Він залишається в Корбана


Нагадаємо, конфлікт навколо символіки партії виник незабаром після відсторонення Корбана з керівної посади в партії. Як повідомляла "Країна", нинішнє керівництво партії, яке орієнтується на бізнесмена Ігоря Коломойського, подало кілька судових позовів із загальною метою відібрати права на емблему УКРОП у колишнього голови політради Геннадія Корбана.

"Партія має питання щодо оформлення знака для товарів і послуг до Укрпатенту, Державній службі інтелектуальної власності, а також до попереднього керівництва, тому було вжито відповідних заходів щодо правового врегулювання суперечок", - раніше прокоментувала партія "Країні".

У партії УКРОП нестандартно відреагували на це рішення. У розпорядження "Країни" опинилася копія свіжого листа від імені глави політради партії Тараса Батенко на ім'я Корбана. У ньому глава партії пропонує "мирову". "Підготовка до виборчої кампанії передбачає необхідність уникати конфліктних ситуацій всередині партії, які можуть бути використані проти партії", - йдеться у зверненні. Один з таких конфліктів розвернувся навколо знака "УКРОП". Батенко пропонує вирішити питання мирним шляхом і пропонує Корбана передати знак у власність кріп - як спонсорський внесок. "У свою чергу партія зобов'язується припинити всі судові справи щодо скасування свідоцтва на знак", - пише Батенко. І нагадує, що у власності і контролі Корбана знаходиться хостинг і домен партійного сайту, і Нацагентство з питань протидії корупції вже неодноразово звертало увагу на те, що партія повинна мати офіційний сайт, обслуговувати його виключно з рахунків партії. "Прошу вас розглянути можливість передати у власність партії позначений сайт, хостинг і домен", - написав Батенко.

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Теги: УКРОП, суд, Геннадій Корбан
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