У «ПортCity» обрали найкращу модель. ФОТО

Переможниця Уляна Козак

З-поміж десяти дівчат-фіналісток спільного модельного проекту від ТРЦ «ПортCity» та клубу «MZM» обрали переможницю.Урочите нагородження відбулося у ТРЦ 4 березня.Спочатку дівчата дефілювали у чорних вечірніх сукнях від дизайнера, демонструючи майстерність, яку здобули за два дні навчань.Згодом нагородили переможницю конкурсу на краще фото, розміщене в Інстаграмі з хештегом #кастинг_портcitymzm. Нею стала, яка виклала найбільше світлин. Вона отримала сертифікат на курс «Сам собі візажист» від Simona’s school.Опісля керівник клубу «MZM»вручила знижки на навчання у клубі для п’яти конкурсанток, ще одна отримала право навчатись безкоштовно. І лише після цього оголосили ім’я учасниці, яка стала обличчям журналу «MZM». Отож переможниця проекту –Крім безкоштовного навчання, Уляна візьме участь у фотосесії від модельного клубу.Марина Занюк подякувала дівчатам за участь та похвалила їх за хороші дефіле та фотосесії. Задоволені учасницями були також фотографта візажист«Я просто в захваті від усіх дівчат, які взяли участь у цьому чудовому проекті, тому що я бачила їх в перший день, і вам чесно зізнаюсь: вони досягнули просто шалених результатів, вони молодці. І я вважаю, що кожна з них – переможниця», - сказала Ольга Симоненко.Усім дівчатам вручили також подарунки від «ПортCity».Переможниця від емоцій не стримувала сліз.«Я відчуваю тільки радість і що буду розвиватись у майбутньому. Я вже давно хочу стати моделлю, це моя мрія», - поділилась Уляна.Наостанок присутні подивились фотозвіти за два дні навчальної програми конкурсанток.