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У «ПортCity» обрали найкращу модель. ФОТО

У «ПортCity» обрали найкращу модель. ФОТО
З-поміж десяти дівчат-фіналісток спільного модельного проекту від ТРЦ «ПортCity» та клубу «MZM» обрали переможницю.

Урочите нагородження відбулося у ТРЦ 4 березня.

Спочатку дівчата дефілювали у чорних вечірніх сукнях від дизайнера Анни Дідух, демонструючи майстерність, яку здобули за два дні навчань.

Згодом нагородили переможницю конкурсу на краще фото, розміщене в Інстаграмі з хештегом #кастинг_портcitymzm. Нею стала Софія Якимук, яка виклала найбільше світлин. Вона отримала сертифікат на курс «Сам собі візажист» від Simona’s school.

Опісля керівник клубу «MZM» Марина Занюк вручила знижки на навчання у клубі для п’яти конкурсанток, ще одна отримала право навчатись безкоштовно. І лише після цього оголосили ім’я учасниці, яка стала обличчям журналу «MZM». Отож переможниця проекту – Уляна Козак.

Переможниця Уляна Козак
Переможниця Уляна Козак


Крім безкоштовного навчання, Уляна візьме участь у фотосесії від модельного клубу.

Марина Занюк подякувала дівчатам за участь та похвалила їх за хороші дефіле та фотосесії. Задоволені учасницями були також фотограф Анастасія Альошина та візажист Ольга Симоненко.

«Я просто в захваті від усіх дівчат, які взяли участь у цьому чудовому проекті, тому що я бачила їх в перший день, і вам чесно зізнаюсь: вони досягнули просто шалених результатів, вони молодці. І я вважаю, що кожна з них – переможниця», - сказала Ольга Симоненко.

Усім дівчатам вручили також подарунки від «ПортCity».

Переможниця від емоцій не стримувала сліз.

«Я відчуваю тільки радість і що буду розвиватись у майбутньому. Я вже давно хочу стати моделлю, це моя мрія», - поділилась Уляна.

Наостанок присутні подивились фотозвіти за два дні навчальної програми конкурсанток.


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Теги: ПортCity, MZM, конкурс, краса, моделі, варте уваги
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