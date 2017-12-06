Хто отримав Оскар-2018. СПИСОК ПЕРЕМОЖЦІВ





Так, Кращим фільмом кіноакадеміки назвали фантастичну казку Форма води. На сцену для отримання головної нагороди вечора традиційно вийшли продюсери картини, - пише Новое Время.



Кращим режисером року став Гільєрмо Дель Торо за фільм-тріумфатор вечора Форма води. Раніше режисер уже став володарем премії Гільдії режисерів США, Золотого лева у Венеції і Золотого глобуса.



У номінації Краща актриса перемогла Френсіс Макдорманд за роль у фільмі Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі.



Кращим актором став Гері Олдман за втілення Вінстона Черчилля у фільмі Темні часи. Це перші статуетки для Олдмана і Макдорманд.



Френсіс Макдорманд Гері Олдман Кадр з фільму Форма води





Повний список переможців 90-ї кінопремії Оскар:



• Кращий фільм - Форма води



• Кращий режисер - Гільєрмо Дель Торо (Форма води)



• Краща актриса - Френсіс Макдорманд (Три білборди...)



• Кращий актор - Гері Олдман (Темні часи)



• Кращий актор другого плану - Сем Роквелл (Три білборди...)



• Кращий грим і зачіски - Темні часи



• Кращий дизайн костюмів - Примарна нитка



• Кращий документальний повнометражний фільм - Ікар



• Краще зведення звуку - Дюнкерк



• Кращий звуковий монтаж - Дюнкерк



• Кращий художник-постановник - Форма води



• Кращий фільм іноземною мовою - Фантастична жінка



• Краща актриса другого плану - Елісон Джені (Я, Тоня)



• Кращий короткометражний анімаційний фільм - Дорогий баскетбол



• Кращий повнометражний анімаційний фільм - Коко



• Кращі візуальні ефекти - Той, що біжить по лезу 2049



• Кращий монтаж - Дюнкерк



• Кращий документальний короткометражний фільм - Рай - це пробка на 405-му шосе



• Кращий короткометражний ігровий фільм - Німа дитина



• Кращий адаптований сценарій - Клич мене своїм ім'ям



• Найкращий оригінальний сценарій - Геть



• Кращий оператор - Той, що біжить по лезу 2049

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 березня на 90-й урочистій церемонії вручення премії Американської кіноакадемії стали відомі володарі Оскарів за досягнення в 2017 році.Так, Кращим фільмом кіноакадеміки назвали фантастичну казку Форма води. На сцену для отримання головної нагороди вечора традиційно вийшли продюсери картини, - пише

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію