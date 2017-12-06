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Хто отримав Оскар-2018. СПИСОК ПЕРЕМОЖЦІВ

Хто отримав Оскар-2018. СПИСОК ПЕРЕМОЖЦІВ
4 березня на 90-й урочистій церемонії вручення премії Американської кіноакадемії стали відомі володарі Оскарів за досягнення в 2017 році.

Так, Кращим фільмом кіноакадеміки назвали фантастичну казку Форма води. На сцену для отримання головної нагороди вечора традиційно вийшли продюсери картини, - пише Новое Время.

Кращим режисером року став Гільєрмо Дель Торо за фільм-тріумфатор вечора Форма води. Раніше режисер уже став володарем премії Гільдії режисерів США, Золотого лева у Венеції і Золотого глобуса.

У номінації Краща актриса перемогла Френсіс Макдорманд за роль у фільмі Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі.

Кращим актором став Гері Олдман за втілення Вінстона Черчилля у фільмі Темні часи. Це перші статуетки для Олдмана і Макдорманд.

Френсіс Макдорманд
Френсіс Макдорманд
Гері Олдман
Гері Олдман
Кадр з фільму Форма води
Кадр з фільму Форма води



Повний список переможців 90-ї кінопремії Оскар:

• Кращий фільм - Форма води

• Кращий режисер - Гільєрмо Дель Торо (Форма води)

• Краща актриса - Френсіс Макдорманд (Три білборди...)

• Кращий актор - Гері Олдман (Темні часи)

• Кращий актор другого плану - Сем Роквелл (Три білборди...)

• Кращий грим і зачіски - Темні часи

• Кращий дизайн костюмів - Примарна нитка

• Кращий документальний повнометражний фільм - Ікар

• Краще зведення звуку - Дюнкерк

• Кращий звуковий монтаж - Дюнкерк

• Кращий художник-постановник - Форма води

• Кращий фільм іноземною мовою - Фантастична жінка

• Краща актриса другого плану - Елісон Джені (Я, Тоня)

• Кращий короткометражний анімаційний фільм - Дорогий баскетбол

• Кращий повнометражний анімаційний фільм - Коко

• Кращі візуальні ефекти - Той, що біжить по лезу 2049

• Кращий монтаж - Дюнкерк

• Кращий документальний короткометражний фільм - Рай - це пробка на 405-му шосе

• Кращий короткометражний ігровий фільм - Німа дитина

• Кращий адаптований сценарій - Клич мене своїм ім'ям

• Найкращий оригінальний сценарій - Геть

• Кращий оператор - Той, що біжить по лезу 2049

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Теги: Оскар-2018, переможці
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