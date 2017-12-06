Хто отримав Оскар-2018. СПИСОК ПЕРЕМОЖЦІВ
Сьогодні, 06:54
4 березня на 90-й урочистій церемонії вручення премії Американської кіноакадемії стали відомі володарі Оскарів за досягнення в 2017 році.
Так, Кращим фільмом кіноакадеміки назвали фантастичну казку Форма води. На сцену для отримання головної нагороди вечора традиційно вийшли продюсери картини, - пише
Новое Время.
Кращим режисером року став Гільєрмо Дель Торо за фільм-тріумфатор вечора Форма води. Раніше режисер уже став володарем премії Гільдії режисерів США, Золотого лева у Венеції і Золотого глобуса.
У номінації Краща актриса перемогла Френсіс Макдорманд за роль у фільмі Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі.
Кращим актором став Гері Олдман за втілення Вінстона Черчилля у фільмі Темні часи. Це перші статуетки для Олдмана і Макдорманд.
Повний список переможців 90-ї кінопремії Оскар:
• Кращий фільм - Форма води
• Кращий режисер - Гільєрмо Дель Торо (Форма води)
• Краща актриса - Френсіс Макдорманд (Три білборди...)
• Кращий актор - Гері Олдман (Темні часи)
• Кращий актор другого плану - Сем Роквелл (Три білборди...)
• Кращий грим і зачіски - Темні часи
• Кращий дизайн костюмів - Примарна нитка
• Кращий документальний повнометражний фільм - Ікар
• Краще зведення звуку - Дюнкерк
• Кращий звуковий монтаж - Дюнкерк
• Кращий художник-постановник - Форма води
• Кращий фільм іноземною мовою - Фантастична жінка
• Краща актриса другого плану - Елісон Джені (Я, Тоня)
• Кращий короткометражний анімаційний фільм - Дорогий баскетбол
• Кращий повнометражний анімаційний фільм - Коко
• Кращі візуальні ефекти - Той, що біжить по лезу 2049
• Кращий монтаж - Дюнкерк
• Кращий документальний короткометражний фільм - Рай - це пробка на 405-му шосе
• Кращий короткометражний ігровий фільм - Німа дитина
• Кращий адаптований сценарій - Клич мене своїм ім'ям
• Найкращий оригінальний сценарій - Геть
• Кращий оператор - Той, що біжить по лезу 2049
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Так, Кращим фільмом кіноакадеміки назвали фантастичну казку Форма води. На сцену для отримання головної нагороди вечора традиційно вийшли продюсери картини, - пише
Кращим режисером року став Гільєрмо Дель Торо за фільм-тріумфатор вечора Форма води. Раніше режисер уже став володарем премії Гільдії режисерів США, Золотого лева у Венеції і Золотого глобуса.
У номінації Краща актриса перемогла Френсіс Макдорманд за роль у фільмі Три білборда на кордоні Еббінга, Міссурі.
Кращим актором став Гері Олдман за втілення Вінстона Черчилля у фільмі Темні часи. Це перші статуетки для Олдмана і Макдорманд.
Повний список переможців 90-ї кінопремії Оскар:
• Кращий фільм - Форма води
• Кращий режисер - Гільєрмо Дель Торо (Форма води)
• Краща актриса - Френсіс Макдорманд (Три білборди...)
• Кращий актор - Гері Олдман (Темні часи)
• Кращий актор другого плану - Сем Роквелл (Три білборди...)
• Кращий грим і зачіски - Темні часи
• Кращий дизайн костюмів - Примарна нитка
• Кращий документальний повнометражний фільм - Ікар
• Краще зведення звуку - Дюнкерк
• Кращий звуковий монтаж - Дюнкерк
• Кращий художник-постановник - Форма води
• Кращий фільм іноземною мовою - Фантастична жінка
• Краща актриса другого плану - Елісон Джені (Я, Тоня)
• Кращий короткометражний анімаційний фільм - Дорогий баскетбол
• Кращий повнометражний анімаційний фільм - Коко
• Кращі візуальні ефекти - Той, що біжить по лезу 2049
• Кращий монтаж - Дюнкерк
• Кращий документальний короткометражний фільм - Рай - це пробка на 405-му шосе
• Кращий короткометражний ігровий фільм - Німа дитина
• Кращий адаптований сценарій - Клич мене своїм ім'ям
• Найкращий оригінальний сценарій - Геть
• Кращий оператор - Той, що біжить по лезу 2049
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