У Ковелі – флешмоб на підтримку Настусі Абрамчук

Настусі Абрамчук.



Про це йдеться на сторінці проекту ГО Велика ідея у Facebook.



«Давайте разом підтримаємо Настуню Абрамчук, що бореться за життя уже понад рік і зараз лікується у турецькій клініці Medicalepark! ГО «Велика ідея» розпочинає новий благодійний відео-ФЛЕШ-МОБ задля моральної підтримки онкохворої дівчинки з м. Ковеля Настуні Абрамчук. Запрошуємо усіх бажаючих долучитись до благодійної ініціативи!» – йдеться в дописі.



Так, захід відбудеться в понеділок, 5 березня, о 15:00 на центральній площі міста.



Також долучитися може кожен охочий у себе в офісі, магазині, ігровій кімнаті, адже суть флешмобу полягає у зйомці короткого відео (до 30 сек) з словами підтримки для дівчинки і побажаннями швидкого одужання, – додають організатори.



Нагадаємо, як повідомляють волонтерам лікарі, у фізичному здоров’ї Настуні спостерігається позитивна динаміка, проте психологічно дитина втомилася.



«Ми віримо, що відеопривіт з рідного міста допоможе дитині почерпнути позитиву і продовжувати боротьбу за життя!» – пишуть волонтери.



Долучитись до відеофлешмобу можна, написавши в коментарях до



Картка у Приватбанку батька Настуні 4149 4996 4811 1977 Абрамчук Сергій Петрович



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Благодійний флешмоб відбудеться в Ковелі задля моральної підтримкиПро це йдеться на сторінці проекту ГО Велика ідея у Facebook.«Давайте разом підтримаємо Настуню Абрамчук, що бореться за життя уже понад рік і зараз лікується у турецькій клініці Medicalepark! ГО «Велика ідея» розпочинає новий благодійний відео-ФЛЕШ-МОБ задля моральної підтримки онкохворої дівчинки з м. Ковеля Настуні Абрамчук. Запрошуємо усіх бажаючих долучитись до благодійної ініціативи!» – йдеться в дописі.Так, захід відбудеться в понеділок, 5 березня, о 15:00 на центральній площі міста.Також долучитися може кожен охочий у себе в офісі, магазині, ігровій кімнаті, адже суть флешмобу полягає у зйомці короткого відео (до 30 сек) з словами підтримки для дівчинки і побажаннями швидкого одужання, – додають організатори.Нагадаємо, як повідомляють волонтерам лікарі, у фізичному здоров’ї Настуні спостерігається позитивна динаміка, проте психологічно дитина втомилася.«Ми віримо, що відеопривіт з рідного міста допоможе дитині почерпнути позитиву і продовжувати боротьбу за життя!» – пишуть волонтери.Долучитись до відеофлешмобу можна, написавши в коментарях до допису «Хочу підтримати НАСТЮ».Картка у Приватбанку батька Настуні 4149 4996 4811 1977 Абрамчук Сергій Петрович

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