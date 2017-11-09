У Ковелі – флешмоб на підтримку Настусі Абрамчук
Сьогодні, 08:18
Благодійний флешмоб відбудеться в Ковелі задля моральної підтримки Настусі Абрамчук.
Про це йдеться на сторінці проекту ГО Велика ідея у Facebook.
«Давайте разом підтримаємо Настуню Абрамчук, що бореться за життя уже понад рік і зараз лікується у турецькій клініці Medicalepark! ГО «Велика ідея» розпочинає новий благодійний відео-ФЛЕШ-МОБ задля моральної підтримки онкохворої дівчинки з м. Ковеля Настуні Абрамчук. Запрошуємо усіх бажаючих долучитись до благодійної ініціативи!» – йдеться в дописі.
Так, захід відбудеться в понеділок, 5 березня, о 15:00 на центральній площі міста.
Також долучитися може кожен охочий у себе в офісі, магазині, ігровій кімнаті, адже суть флешмобу полягає у зйомці короткого відео (до 30 сек) з словами підтримки для дівчинки і побажаннями швидкого одужання, – додають організатори.
Нагадаємо, як повідомляють волонтерам лікарі, у фізичному здоров’ї Настуні спостерігається позитивна динаміка, проте психологічно дитина втомилася.
«Ми віримо, що відеопривіт з рідного міста допоможе дитині почерпнути позитиву і продовжувати боротьбу за життя!» – пишуть волонтери.
Долучитись до відеофлешмобу можна, написавши в коментарях до допису «Хочу підтримати НАСТЮ».
Картка у Приватбанку батька Настуні 4149 4996 4811 1977 Абрамчук Сергій Петрович
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Про це йдеться на сторінці проекту ГО Велика ідея у Facebook.
«Давайте разом підтримаємо Настуню Абрамчук, що бореться за життя уже понад рік і зараз лікується у турецькій клініці Medicalepark! ГО «Велика ідея» розпочинає новий благодійний відео-ФЛЕШ-МОБ задля моральної підтримки онкохворої дівчинки з м. Ковеля Настуні Абрамчук. Запрошуємо усіх бажаючих долучитись до благодійної ініціативи!» – йдеться в дописі.
Так, захід відбудеться в понеділок, 5 березня, о 15:00 на центральній площі міста.
Також долучитися може кожен охочий у себе в офісі, магазині, ігровій кімнаті, адже суть флешмобу полягає у зйомці короткого відео (до 30 сек) з словами підтримки для дівчинки і побажаннями швидкого одужання, – додають організатори.
Нагадаємо, як повідомляють волонтерам лікарі, у фізичному здоров’ї Настуні спостерігається позитивна динаміка, проте психологічно дитина втомилася.
«Ми віримо, що відеопривіт з рідного міста допоможе дитині почерпнути позитиву і продовжувати боротьбу за життя!» – пишуть волонтери.
Долучитись до відеофлешмобу можна, написавши в коментарях до допису «Хочу підтримати НАСТЮ».
Картка у Приватбанку батька Настуні 4149 4996 4811 1977 Абрамчук Сергій Петрович
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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