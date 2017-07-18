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У Луцьку просять роздільні контейнери для сміття

У Луцьку просять роздільні контейнери для сміття
Встановити роздільні контейнери для збору відходів просять у Луцьку.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

«Місто Луцьк давно став європейським містом. А смітники Луцька – ні. Пропоную зробити усі місця збору сміття міста з роздільними контейнерами (окремо для скла, пластика, побутових харчових відходів», – пише автор ініціативи Федір Товстанюк.

Підтримати петицію можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1070.

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Теги: екологія, сміття
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