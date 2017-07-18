У Луцьку просять роздільні контейнери для сміття





Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.



«Місто Луцьк давно став європейським містом. А смітники Луцька – ні. Пропоную зробити усі місця збору сміття міста з роздільними контейнерами (окремо для скла, пластика, побутових харчових відходів», – пише автор ініціативи Федір Товстанюк.



Підтримати петицію можна за посиланням

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Встановити роздільні контейнери для збору відходів просять у Луцьку.Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.«Місто Луцьк давно став європейським містом. А смітники Луцька – ні. Пропоную зробити усі місця збору сміття міста з роздільними контейнерами (окремо для скла, пластика, побутових харчових відходів», – пише автор ініціативиПідтримати петицію можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1070

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію