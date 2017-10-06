У центрі Луцька - пожежа в авто. ФОТО





Це трапилося 5 березня зранку, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.



Місце події - перехід навпроти ЦУМу. Наразі відомо лише, що з автомобіля Renault Kangoo повалив густий дим і водій, який зупинився перед переходом, почав самотужки гасити пожежу.



На місці НП працювали рятувальники. Постраждалих немає.





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