У центрі Луцька - пожежа в авто. ФОТО
Сьогодні, 09:05
У центрі Луцька загорівся автомобіль.
Це трапилося 5 березня зранку, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.
Місце події - перехід навпроти ЦУМу. Наразі відомо лише, що з автомобіля Renault Kangoo повалив густий дим і водій, який зупинився перед переходом, почав самотужки гасити пожежу.
На місці НП працювали рятувальники. Постраждалих немає.
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Це трапилося 5 березня зранку, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.
Місце події - перехід навпроти ЦУМу. Наразі відомо лише, що з автомобіля Renault Kangoo повалив густий дим і водій, який зупинився перед переходом, почав самотужки гасити пожежу.
На місці НП працювали рятувальники. Постраждалих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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