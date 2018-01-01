вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин віз вантажівку деревини з фальшивими документами. ФОТО

Волинянин віз вантажівку деревини з фальшивими документами. ФОТО

У Ковелі поліцейські спільно з лісівниками зупинили автомобіль із деревиною дуба, документи на яку мали ознаки підроблення.

Вантажівку затримали, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.

Так, правоохоронці та працівники місцевого лісового господарства вантажівку Mercedes-Benz із деревиною зупинили на вулиці Луцькій. За її кермом перебував 60-річний житель Луцького району. Документи на лісопродукцію, які він надав, у правоохоронців викликали сумніви. Вони були з ознаками підроблення.

Поліцейські транспортний засіб із вантажем доставили на спецмайданчик Ковельського відділу поліції.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Волинянин віз вантажівку деревини з фальшивими документами. ФОТО
Волинянин віз вантажівку деревини з фальшивими документами. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліс, екологія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Це ж треба намолоти таку дічь?» - блогер розповів про неправду у виступі Палиці
У квартирі, де живе луцький депутат Була, декілька років не платили комуналку
Скандальне «земельне» рішення оскаржуватимуть у суді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Треба було водію посвідчення порвати», - Гунчик про скандал в маршрутці
Сьогодні, 09:47
Волинян попереджають про паводки
Сьогодні, 09:44
Волинянин віз вантажівку деревини з фальшивими документами. ФОТО
Сьогодні, 09:42
У центрі Луцька - пожежа в авто. ФОТО
Сьогодні, 09:05
У Луцьку просять роздільні контейнери для сміття
Сьогодні, 09:02
Схожі новини
Нацпарк на Волині фінансується неналежно, - експерти Нацпарк на Волині фінансується неналежно, - експерти
21 лютий, 21:18
Держлісагентство посилює контроль за заготівлею та реалізацією деревини, – Бондар Держлісагентство посилює контроль за заготівлею та реалізацією деревини, – Бондар
30 січень, 13:24
На Волині на військовому полігоні вкрали 2 гектари «лісу» На Волині на військовому полігоні вкрали 2 гектари «лісу»
29 січень, 13:44
Подробиці затримання підпільної деревини на Волині Подробиці затримання підпільної деревини на Волині
12 січень, 21:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «ПортCity» обрали найкращу модель. ФОТО
Сьогодні, 08:32
 1
Ковельські села на світлинах років Першої світової війни
04 березень, 18:09
 1
Поліське містечко Степань на столітніх фото
04 березень, 16:22
 1
Негода в Україні: розповіли про ситуацію на дорогах
Сьогодні, 10:48
 0
На Волині автівка з'їхала в кювет: постраждало двоє людей
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8