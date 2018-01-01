Волинянин віз вантажівку деревини з фальшивими документами. ФОТО
Сьогодні, 09:42
У Ковелі поліцейські спільно з лісівниками зупинили автомобіль із деревиною дуба, документи на яку мали ознаки підроблення.
Вантажівку затримали, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, правоохоронці та працівники місцевого лісового господарства вантажівку Mercedes-Benz із деревиною зупинили на вулиці Луцькій. За її кермом перебував 60-річний житель Луцького району. Документи на лісопродукцію, які він надав, у правоохоронців викликали сумніви. Вони були з ознаками підроблення.
Поліцейські транспортний засіб із вантажем доставили на спецмайданчик Ковельського відділу поліції.
Відкрито кримінальне провадження за статтею 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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