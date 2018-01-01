Муніципали виявили «точку» продажу сурогату на «Привозі»
Сьогодні, 10:07
Луцькі муніципали виявили місце продажу сурогату на ринку «Привоз», що на Привокзільній.
Про це повідомляє прес-служба Департаменту Муніципальної варти Луцької міської ради.
«Цього разу інспектори департаменту муніципальної варти Луцька відпрацювали "точку" продажу на ринку "Привоз", що по вулиці Привокзальній в Луцьку. В одному з торгівельних контейнерів муніципали виявили 7,5 літрів сурогатного алкоголю, який готували до продажу.
Інспектори вилучили весь алкоголь, а на порушника склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вже за декілька днів цей документ буде направлено на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба Департаменту Муніципальної варти Луцької міської ради.
«Цього разу інспектори департаменту муніципальної варти Луцька відпрацювали "точку" продажу на ринку "Привоз", що по вулиці Привокзальній в Луцьку. В одному з торгівельних контейнерів муніципали виявили 7,5 літрів сурогатного алкоголю, який готували до продажу.
Інспектори вилучили весь алкоголь, а на порушника склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вже за декілька днів цей документ буде направлено на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин украв із гаража дві гирі
Сьогодні, 10:21
Таємнича вагітність медсестри з Волині: експерти визначили, чи народжувала жінка. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
Муніципали виявили «точку» продажу сурогату на «Привозі»
Сьогодні, 10:07
Волинян попереджають про паводки
Сьогодні, 09:44