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Муніципали виявили «точку» продажу сурогату на «Привозі»

Муніципали виявили «точку» продажу сурогату на «Привозі»
Луцькі муніципали виявили місце продажу сурогату на ринку «Привоз», що на Привокзільній.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту Муніципальної варти Луцької міської ради.

«Цього разу інспектори департаменту муніципальної варти Луцька відпрацювали "точку" продажу на ринку "Привоз", що по вулиці Привокзальній в Луцьку. В одному з торгівельних контейнерів муніципали виявили 7,5 літрів сурогатного алкоголю, який готували до продажу.
Інспектори вилучили весь алкоголь, а на порушника склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вже за декілька днів цей документ буде направлено на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання», - йдеться у повідомленні.

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Теги: муніципали, сурогат, привоз, муніципальна варта
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