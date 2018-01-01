Муніципали виявили «точку» продажу сурогату на «Привозі»





Про це повідомляє



«Цього разу інспектори департаменту муніципальної варти Луцька відпрацювали "точку" продажу на ринку "Привоз", що по вулиці Привокзальній в Луцьку. В одному з торгівельних контейнерів муніципали виявили 7,5 літрів сурогатного алкоголю, який готували до продажу.

Інспектори вилучили весь алкоголь, а на порушника склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вже за декілька днів цей документ буде направлено на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання», - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі муніципали виявили місце продажу сурогату на ринку «Привоз», що на Привокзільній.Про це повідомляє прес-служба Департаменту Муніципальної варти Луцької міської ради.«Цього разу інспектори департаменту муніципальної варти Луцька відпрацювали "точку" продажу на ринку "Привоз", що по вулиці Привокзальній в Луцьку. В одному з торгівельних контейнерів муніципали виявили 7,5 літрів сурогатного алкоголю, який готували до продажу.Інспектори вилучили весь алкоголь, а на порушника склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вже за декілька днів цей документ буде направлено на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання», - йдеться у повідомленні.

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