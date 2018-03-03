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Таємнича вагітність медсестри з Волині: експерти визначили, чи народжувала жінка. ВІДЕО

Таємнича вагітність медсестри з Волині: експерти визначили, чи народжувала жінка. ВІДЕО
У гучній справі про таємничу вагітність колишньої медсестри Волинського наркодиспансеру з'явилися висновки експертів.

Про це йдеться в сюжеті каналу НТН.

Нагадаємо, Марія Сергіюк розповіла, що в неї викрали новонароджену дитину. НП трапилася у Млинівській центральній районній лікарні, що на Рівненщині, – переконує вона. Каже, що пам’ятає, як народила доньку, а через два дні вона зникла і нині лікарі запевняють, що ні пологів, ні навіть вагітності не було.

Аби з’ясувати, чи була жінка вагітна чи народжувала, волинянка поїхала на обстеження до київських лікарів.

Медики встановили, що в жінки – синдром хибної вагітності, дуже рідкісне захворювання. Волинянка довго була впевнена, що носить дитину.

«Її величезне бажання перетворюється в нібито вагітність. Починає рости живіт, проте зачаття насправді не сталося і дитини не було», – кажуть медики.

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Теги: скандал
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