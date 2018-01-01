Волинянин украв із гаража дві гирі
Сьогодні, 10:21
Дві 24-кілограмові гирі злодій украв із гаража у селі П’ятикори Локачинського району.
За фактом крадіжки з проникненням у приміщення розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
З’ясувалося, що крадіжку вчинив 37-річний односелець постраждалої жінки. До слова, чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки. Гирі правоохоронці вилучили та повернуть законній власниці.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
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За фактом крадіжки з проникненням у приміщення розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
З’ясувалося, що крадіжку вчинив 37-річний односелець постраждалої жінки. До слова, чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки. Гирі правоохоронці вилучили та повернуть законній власниці.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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