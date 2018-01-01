Волинянин украв із гаража дві гирі

Дві 24-кілограмові гирі злодій украв із гаража у селі П’ятикори Локачинського району.За фактом крадіжки з проникненням у приміщення розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.З’ясувалося, що крадіжку вчинив 37-річний односелець постраждалої жінки. До слова, чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки. Гирі правоохоронці вилучили та повернуть законній власниці.Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.