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Волинянин украв із гаража дві гирі

Волинянин украв із гаража дві гирі
Дві 24-кілограмові гирі злодій украв із гаража у селі П’ятикори Локачинського району.

За фактом крадіжки з проникненням у приміщення розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.

З’ясувалося, що крадіжку вчинив 37-річний односелець постраждалої жінки. До слова, чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки. Гирі правоохоронці вилучили та повернуть законній власниці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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Теги: крадіжка
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