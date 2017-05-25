У польському трамваї побили українця





Про це повідомляє



У Вроцлаві в одному з маршрутів трамвая двоє невідомих почали ображати українця за національною ознакою, після чого побили.



«Двоє чоловіків атакували українця в трамваї №31 у Вроцлаві. Вони побили його і втекли», - сказано в повідомленні.



Зазначається, що побиття супроводжувалося образами на його адресу за національною ознакою.



Інцидент стався ввечері 2 березня біля зупинки «Автовокзал».



Центр повідомив про факт побиття в поліцію, яка вже почала дії з виявлення зловмисників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє чоловіків напали на українця в трамваї у польському Вроцлаві. Побиття супроводжувалося образами на його адресу за національною ознакою.Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на «Укрінформ».У Вроцлаві в одному з маршрутів трамвая двоє невідомих почали ображати українця за національною ознакою, після чого побили.«Двоє чоловіків атакували українця в трамваї №31 у Вроцлаві. Вони побили його і втекли», - сказано в повідомленні.Зазначається, що побиття супроводжувалося образами на його адресу за національною ознакою.Інцидент стався ввечері 2 березня біля зупинки «Автовокзал».Центр повідомив про факт побиття в поліцію, яка вже почала дії з виявлення зловмисників.

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