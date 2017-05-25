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У польському трамваї побили українця

У польському трамваї побили українця
Двоє чоловіків напали на українця в трамваї у польському Вроцлаві. Побиття супроводжувалося образами на його адресу за національною ознакою.

Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на «Укрінформ».

У Вроцлаві в одному з маршрутів трамвая двоє невідомих почали ображати українця за національною ознакою, після чого побили.

«Двоє чоловіків атакували українця в трамваї №31 у Вроцлаві. Вони побили його і втекли», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що побиття супроводжувалося образами на його адресу за національною ознакою.

Інцидент стався ввечері 2 березня біля зупинки «Автовокзал».

Центр повідомив про факт побиття в поліцію, яка вже почала дії з виявлення зловмисників.

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Теги: Польща, Вроцлав, побиття, кримінал
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Коментарі 1
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а нападники не викрикали: "слава нації! Україна - понад усе! Смерть ворогам!"
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