У польському трамваї побили українця
Сьогодні, 10:26
Двоє чоловіків напали на українця в трамваї у польському Вроцлаві. Побиття супроводжувалося образами на його адресу за національною ознакою.
Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на «Укрінформ».
У Вроцлаві в одному з маршрутів трамвая двоє невідомих почали ображати українця за національною ознакою, після чого побили.
«Двоє чоловіків атакували українця в трамваї №31 у Вроцлаві. Вони побили його і втекли», - сказано в повідомленні.
Зазначається, що побиття супроводжувалося образами на його адресу за національною ознакою.
Інцидент стався ввечері 2 березня біля зупинки «Автовокзал».
Центр повідомив про факт побиття в поліцію, яка вже почала дії з виявлення зловмисників.
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Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на «Укрінформ».
У Вроцлаві в одному з маршрутів трамвая двоє невідомих почали ображати українця за національною ознакою, після чого побили.
«Двоє чоловіків атакували українця в трамваї №31 у Вроцлаві. Вони побили його і втекли», - сказано в повідомленні.
Зазначається, що побиття супроводжувалося образами на його адресу за національною ознакою.
Інцидент стався ввечері 2 березня біля зупинки «Автовокзал».
Центр повідомив про факт побиття в поліцію, яка вже почала дії з виявлення зловмисників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
а нападники не викрикали: "слава нації! Україна - понад усе! Смерть ворогам!"
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