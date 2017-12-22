Аварія на Волині: Renault врізалось у Mazda
Сьогодні, 10:33
На автодорозі в селі Пустомити Горохівського району Renault Scenic учора, 4 березня, врізався у легковик Mazda 626. Внаслідок автопригоди постраждала одна людина.
За кермом Renault перебував 60-річний лучанин. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із легковиком Mazda 626, під керуванням 31-річного жителя Горохівського району, який рухався у зустрічному напрямку, - інформує ГУНП у Волинській області.
Внаслідок ДТП 57-річна пасажирка Mazda отримала тілесні ушкодження. Жінку госпіталізували у відділення травматології районної лікарні.
Досудове розслідування триває.
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За кермом Renault перебував 60-річний лучанин. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із легковиком Mazda 626, під керуванням 31-річного жителя Горохівського району, який рухався у зустрічному напрямку, - інформує ГУНП у Волинській області.
Внаслідок ДТП 57-річна пасажирка Mazda отримала тілесні ушкодження. Жінку госпіталізували у відділення травматології районної лікарні.
Досудове розслідування триває.
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