У Голландії після гри вболівальники побили футболістів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:01
Під час поєдинку чемпіонату Голландії другого дивізіону між командами Гоу Ехед Іглс – Де Графсхап фанати господарів влаштували масову бійку просто на футбольному полі.
Розгромна поразка в рідних стінах Гоу Ехед Іглс від Де Графсхап – 0:4 розлютила тамтешніх фанатів, – пишуть Факти ICTV.
Ультрас Гоу після гри вибігли на поле й зігнали злість на переможців і всіх, хто попадався під руку. Фанати лютували близько 20 хвилин, поки їх не скрутив загін поліцейських.
Керівництво Гоу Ехед Іглс засудило поведінку вболівальників і заявило, що всі винні будуть покарані.
Розгромна поразка в рідних стінах Гоу Ехед Іглс від Де Графсхап – 0:4 розлютила тамтешніх фанатів, – пишуть Факти ICTV.
Ультрас Гоу після гри вибігли на поле й зігнали злість на переможців і всіх, хто попадався під руку. Фанати лютували близько 20 хвилин, поки їх не скрутив загін поліцейських.
Керівництво Гоу Ехед Іглс засудило поведінку вболівальників і заявило, що всі винні будуть покарані.
Go Ahead Eagles vs. De Graafschap home fans started to attack De Graafschap players
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