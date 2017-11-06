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У Голландії після гри вболівальники побили футболістів. ВІДЕО

У Голландії після гри вболівальники побили футболістів. ВІДЕО
Під час поєдинку чемпіонату Голландії другого дивізіону між командами Гоу Ехед Іглс – Де Графсхап фанати господарів влаштували масову бійку просто на футбольному полі.

Розгромна поразка в рідних стінах Гоу Ехед Іглс від Де Графсхап – 0:4 розлютила тамтешніх фанатів, – пишуть Факти ICTV.

Ультрас Гоу після гри вибігли на поле й зігнали злість на переможців і всіх, хто попадався під руку. Фанати лютували близько 20 хвилин, поки їх не скрутив загін поліцейських.

Керівництво Гоу Ехед Іглс засудило поведінку вболівальників і заявило, що всі винні будуть покарані.
Теги: футбол, побиття
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