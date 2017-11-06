У Голландії після гри вболівальники побили футболістів. ВІДЕО





Розгромна поразка в рідних стінах Гоу Ехед Іглс від Де Графсхап – 0:4 розлютила тамтешніх фанатів, – пишуть



Ультрас Гоу після гри вибігли на поле й зігнали злість на переможців і всіх, хто попадався під руку. Фанати лютували близько 20 хвилин, поки їх не скрутив загін поліцейських.



Керівництво Гоу Ехед Іглс засудило поведінку вболівальників і заявило, що всі винні будуть покарані.

Go Ahead Eagles vs. De Graafschap home fans started to attack De Graafschap players

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час поєдинку чемпіонату Голландії другого дивізіону між командами Гоу Ехед Іглс – Де Графсхап фанати господарів влаштували масову бійку просто на футбольному полі.Розгромна поразка в рідних стінах Гоу Ехед Іглс від Де Графсхап – 0:4 розлютила тамтешніх фанатів, – пишуть Факти ICTV Ультрас Гоу після гри вибігли на поле й зігнали злість на переможців і всіх, хто попадався під руку. Фанати лютували близько 20 хвилин, поки їх не скрутив загін поліцейських.Керівництво Гоу Ехед Іглс засудило поведінку вболівальників і заявило, що всі винні будуть покарані.

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