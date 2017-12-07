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У «ПортCity» – благодійний ярмарок

У «ПортCity» – благодійний ярмарок
В торгово-розважальному центрі «ПортCity» спільно з волонтерським рухом «Меценати для солдатів» організовують святкову благодійну ярмарку.

Традиційно, на свята варто не лише відпочивати, а й допомагати тим, хто цього потребує найбільше. Тож на підтримку дітей Небесного легіону «ПортCity» спільно з волонтерським рухом «Меценати для солдатів» проведе благодійну ярмарку hand-made.

Протягом двох днів, 7 та 8 березня на першому поверсі торгово-розважального центру можна буде придбати оригінальні речі ручної роботи.

Окрім того, 8 березня з 13 до 17 години на маленьких гостей очікує розважальна програма від майстерні свята «Цукерочка».

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Теги: ярмарок, благодійність, «ПортCity»
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