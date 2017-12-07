У «ПортCity» – благодійний ярмарок

В торгово-розважальному центрі «ПортCity» спільно з волонтерським рухом «Меценати для солдатів» організовують святкову благодійну ярмарку.Традиційно, на свята варто не лише відпочивати, а й допомагати тим, хто цього потребує найбільше. Тож на підтримку дітей Небесного легіону «ПортCity» спільно з волонтерським рухом «Меценати для солдатів» проведе благодійну ярмарку hand-made.Протягом двох днів, 7 та 8 березня на першому поверсі торгово-розважального центру можна буде придбати оригінальні речі ручної роботи.Окрім того, 8 березня з 13 до 17 години на маленьких гостей очікує розважальна програма від майстерні свята «Цукерочка».