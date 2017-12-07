У «ПортCity» – благодійний ярмарок
Сьогодні, 17:43
В торгово-розважальному центрі «ПортCity» спільно з волонтерським рухом «Меценати для солдатів» організовують святкову благодійну ярмарку.
Традиційно, на свята варто не лише відпочивати, а й допомагати тим, хто цього потребує найбільше. Тож на підтримку дітей Небесного легіону «ПортCity» спільно з волонтерським рухом «Меценати для солдатів» проведе благодійну ярмарку hand-made.
Протягом двох днів, 7 та 8 березня на першому поверсі торгово-розважального центру можна буде придбати оригінальні речі ручної роботи.
Окрім того, 8 березня з 13 до 17 години на маленьких гостей очікує розважальна програма від майстерні свята «Цукерочка».
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Традиційно, на свята варто не лише відпочивати, а й допомагати тим, хто цього потребує найбільше. Тож на підтримку дітей Небесного легіону «ПортCity» спільно з волонтерським рухом «Меценати для солдатів» проведе благодійну ярмарку hand-made.
Протягом двох днів, 7 та 8 березня на першому поверсі торгово-розважального центру можна буде придбати оригінальні речі ручної роботи.
Окрім того, 8 березня з 13 до 17 години на маленьких гостей очікує розважальна програма від майстерні свята «Цукерочка».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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