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Як святкуватимуть 8 березня у комплексі «Gosti»

Як святкуватимуть 8 березня у комплексі «Gosti»
У ресторані «Gosti» святкуватимуть 8 березня. Для гостей закладу підготували велику розважальну програму.

Так, створюватиме настрій один з найкращих ведучих Луцька - Микита Чибар.

В основному залі ресторану на гостей закладу чекає:

- дегустація ігристих від Good Wine;

- іллюзіоніст-фокусник Василь Слав’юк (м.Рівне) учасник міжнародного ілюзіонного фестивалю Minsk Magik 2017;

- яскраве бармен-шоу від фіналістів всеукраїнських змагань з флейрингу «Капітан Морган» (м.Рівне);

- комічні номери від команди сміху «Чак Норіс», чемпіони ліги КВН «Волинь» (Камінь-Каширський);

- виступ кавер-дуету «Gosti Band» ;

- дартс-розіграш подарунків;

- танцювальний диско-сет.

Як святкуватимуть 8 березня у комплексі «Gosti»


Поціновувачів драйвового та активного святкування запрошують у склянну залу «Conсert Glass Hall». Для них також є цікаво розважальна програма:

- Веселий настрій від ведучіх-коміків команди сміху «Чак Норісс», чемпіонів ліги КВН «Волинь» (Камінь-Каширський);

- феєричне барабанне шоу «Garage drum show»;

- яскраве бармен-шоу від фіналістів всеукраїнських змагань по флейрингу «Капітан Морган» (м.Рівне);

- Dj Revolium презентує інноваційне та сенсаційне клубне шоу, поєднання звуку та світла - це Futuristic Touch Vision Dj Show;

- дартс-розіграш подарунків;

- чудова весняна фотосесія по території комплексу. Фотограф: Юрій Бочко.

Як святкуватимуть 8 березня у комплексі «Gosti»



Шеф-кухар потурбувався про гостей і для комфорту гостей вже склав святкове меню.


Як святкуватимуть 8 березня у комплексі «Gosti»


Вартість святкування 750 гривень. Ціна включає шоу-програму та святкове меню. При бажанні ви можете змінити меню, наприклад, якщо ви вегетаріанець, чи доповнити його.

Телефон для замовлень: 095 00 175 00.
Адреса: cело Брище, 10 км від Луцька по Ковельскій трасі.

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Теги: Gosti, 8 березня, розваги, ресторан
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