Як святкуватимуть 8 березня у комплексі «Gosti»
Сьогодні, 10:33
У ресторані «Gosti» святкуватимуть 8 березня. Для гостей закладу підготували велику розважальну програму.
Так, створюватиме настрій один з найкращих ведучих Луцька - Микита Чибар.
В основному залі ресторану на гостей закладу чекає:
- дегустація ігристих від Good Wine;
- іллюзіоніст-фокусник Василь Слав’юк (м.Рівне) учасник міжнародного ілюзіонного фестивалю Minsk Magik 2017;
- яскраве бармен-шоу від фіналістів всеукраїнських змагань з флейрингу «Капітан Морган» (м.Рівне);
- комічні номери від команди сміху «Чак Норіс», чемпіони ліги КВН «Волинь» (Камінь-Каширський);
- виступ кавер-дуету «Gosti Band» ;
- дартс-розіграш подарунків;
- танцювальний диско-сет.
Поціновувачів драйвового та активного святкування запрошують у склянну залу «Conсert Glass Hall». Для них також є цікаво розважальна програма:
- Веселий настрій від ведучіх-коміків команди сміху «Чак Норісс», чемпіонів ліги КВН «Волинь» (Камінь-Каширський);
- феєричне барабанне шоу «Garage drum show»;
- яскраве бармен-шоу від фіналістів всеукраїнських змагань по флейрингу «Капітан Морган» (м.Рівне);
- Dj Revolium презентує інноваційне та сенсаційне клубне шоу, поєднання звуку та світла - це Futuristic Touch Vision Dj Show;
- дартс-розіграш подарунків;
- чудова весняна фотосесія по території комплексу. Фотограф: Юрій Бочко.
Шеф-кухар потурбувався про гостей і для комфорту гостей вже склав святкове меню.
Вартість святкування 750 гривень. Ціна включає шоу-програму та святкове меню. При бажанні ви можете змінити меню, наприклад, якщо ви вегетаріанець, чи доповнити його.
Телефон для замовлень: 095 00 175 00.
Адреса: cело Брище, 10 км від Луцька по Ковельскій трасі.
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Так, створюватиме настрій один з найкращих ведучих Луцька - Микита Чибар.
В основному залі ресторану на гостей закладу чекає:
- дегустація ігристих від Good Wine;
- іллюзіоніст-фокусник Василь Слав’юк (м.Рівне) учасник міжнародного ілюзіонного фестивалю Minsk Magik 2017;
- яскраве бармен-шоу від фіналістів всеукраїнських змагань з флейрингу «Капітан Морган» (м.Рівне);
- комічні номери від команди сміху «Чак Норіс», чемпіони ліги КВН «Волинь» (Камінь-Каширський);
- виступ кавер-дуету «Gosti Band» ;
- дартс-розіграш подарунків;
- танцювальний диско-сет.
Поціновувачів драйвового та активного святкування запрошують у склянну залу «Conсert Glass Hall». Для них також є цікаво розважальна програма:
- Веселий настрій від ведучіх-коміків команди сміху «Чак Норісс», чемпіонів ліги КВН «Волинь» (Камінь-Каширський);
- феєричне барабанне шоу «Garage drum show»;
- яскраве бармен-шоу від фіналістів всеукраїнських змагань по флейрингу «Капітан Морган» (м.Рівне);
- Dj Revolium презентує інноваційне та сенсаційне клубне шоу, поєднання звуку та світла - це Futuristic Touch Vision Dj Show;
- дартс-розіграш подарунків;
- чудова весняна фотосесія по території комплексу. Фотограф: Юрій Бочко.
Шеф-кухар потурбувався про гостей і для комфорту гостей вже склав святкове меню.
Вартість святкування 750 гривень. Ціна включає шоу-програму та святкове меню. При бажанні ви можете змінити меню, наприклад, якщо ви вегетаріанець, чи доповнити його.
Телефон для замовлень: 095 00 175 00.
Адреса: cело Брище, 10 км від Луцька по Ковельскій трасі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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