Як святкуватимуть 8 березня у комплексі «Gosti»

У ресторані «Gosti» святкуватимуть 8 березня. Для гостей закладу підготували велику розважальну програму.Так, створюватиме настрій один з найкращих ведучих Луцька -ресторану на гостей закладу чекає:- дегустація ігристих від Good Wine;- іллюзіоніст-фокусник(м.Рівне) учасник міжнародного ілюзіонного фестивалю Minsk Magik 2017;- яскраве бармен-шоу від фіналістів всеукраїнських змагань з флейрингу «Капітан Морган» (м.Рівне);- комічні номери від команди сміху «Чак Норіс», чемпіони ліги КВН «Волинь» (Камінь-Каширський);- виступ кавер-дуету «Gosti Band» ;- дартс-розіграш подарунків;- танцювальний диско-сет.Поціновувачів драйвового та активного святкування запрошують у склянну. Для них також є цікаво розважальна програма:- Веселий настрій від ведучіх-коміків команди сміху «Чак Норісс», чемпіонів ліги КВН «Волинь» (Камінь-Каширський);- феєричне барабанне шоу «Garage drum show»;- яскраве бармен-шоу від фіналістів всеукраїнських змагань по флейрингу «Капітан Морган» (м.Рівне);- Dj Revolium презентує інноваційне та сенсаційне клубне шоу, поєднання звуку та світла - це Futuristic Touch Vision Dj Show;- дартс-розіграш подарунків;- чудова весняна фотосесія по території комплексу. Фотограф:Шеф-кухар потурбувався про гостей і для комфорту гостей вже склавВартість святкування 750 гривень. Ціна включає шоу-програму та святкове меню. При бажанні ви можете змінити меню, наприклад, якщо ви вегетаріанець, чи доповнити його.