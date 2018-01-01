Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 березня





Ковельський район



1.9:00-17:00

Ковельське МТМО,

Ковельське Райво,

СТ Повурськ. с. Ситовичі.

2.9:00-17:00

ФОП Вегера С. В.

Пожежне депо с. Дарівка, вул. Комсомольська,

смт. Голоби, вул. Миру,

вул. Горького.

3.9:00-17:00

Ковельське МТМО,

Ковельське Райво,

СВК "Надія",

Голобське споживче товариство,

Вол. дирекція УДППЗ,

Церква с. Солотвин,

Львівська філія ПрАТ "Київстар",

Голобське споживче товариство,

ПрАТ "МТС УКРАЇНА". с. Партизанське,

с. Діброва,

с. Майдан,

с. Солотвин.



Луцький район



1.10:00-16:00

СГПП "Рать"

с. Коршів вул. Зелена, Польова.



Любомльський та Шацький райони



1.9:00 – 17:00

ФОП Петрина

дит.садок с.Пульмо с.Пульмо

2. 9:00 – 17:00

с.Бірки



Любешівський район



1.10:00 – 16:00

с. Шлапань, вул. Радянська



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00 «Три бобри», табір «Прикордонник», дачний масив «Прикордонник» с.Литовеж



Старовижівський район



1.10:00-17:00

с. Мокре вул Блаші село Дубечно вул Мотузи

2.10:00-17:00

с Грабове вул Шкільна Набережна Центральна, Медова

3.12:00-16:00

готель, магазин Гостинець,Перукарня Людмила смт Ст Вижівка Л-2 вул. Грушевського, просп. Молодіжний.



Турійський район



1. 10:00-16:30 Пункт прийому молока , ФАП, церква с.Відють

2. 10:00-16:30 Н.Двірська с/р- пождепо, пошта, АТС,ФАП, школа, столова школи, ТРСТ- магазин, ФОП Кмін Р.В.- магазин, майстерня школи с.Осьмиговичі

3. 10:00-16:30

Гайківська с/р –адмінприміщення , ФАП, церква, школа,пошта , магазин с.Гайки



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.9:00-17:00Ковельське МТМО,Ковельське Райво,СТ Повурськ. с. Ситовичі.2.9:00-17:00ФОП Вегера С. В.Пожежне депо с. Дарівка, вул. Комсомольська,смт. Голоби, вул. Миру,вул. Горького.3.9:00-17:00Ковельське МТМО,Ковельське Райво,СВК "Надія",Голобське споживче товариство,Вол. дирекція УДППЗ,Церква с. Солотвин,Львівська філія ПрАТ "Київстар",Голобське споживче товариство,ПрАТ "МТС УКРАЇНА". с. Партизанське,с. Діброва,с. Майдан,с. Солотвин.1.10:00-16:00СГПП "Рать"с. Коршів вул. Зелена, Польова.1.9:00 – 17:00ФОП Петринадит.садок с.Пульмо с.Пульмо2. 9:00 – 17:00с.Бірки1.10:00 – 16:00с. Шлапань, вул. Радянська1. 09:00-17:00 «Три бобри», табір «Прикордонник», дачний масив «Прикордонник» с.Литовеж1.10:00-17:00с. Мокре вул Блаші село Дубечно вул Мотузи2.10:00-17:00с Грабове вул Шкільна Набережна Центральна, Медова3.12:00-16:00готель, магазин Гостинець,Перукарня Людмила смт Ст Вижівка Л-2 вул. Грушевського, просп. Молодіжний.1. 10:00-16:30 Пункт прийому молока , ФАП, церква с.Відють2. 10:00-16:30 Н.Двірська с/р- пождепо, пошта, АТС,ФАП, школа, столова школи, ТРСТ- магазин, ФОП Кмін Р.В.- магазин, майстерня школи с.Осьмиговичі3. 10:00-16:30Гайківська с/р –адмінприміщення , ФАП, церква, школа,пошта , магазин с.Гайки

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