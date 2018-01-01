Елітна конопля на мільйони: чоловіки облаштували плантацію наркотиків у будинку

В будинку під Києвом поліція виявила плантацію елітної коноплі. За цінами чорного ринку вартість вилучених кущів становить близько 5 мільйонів гривень.Незадоволені мешканці розповіли, що з криниці регулярно зникає вода після приїзду нових сусідів, - інформує ГУНП у Київській області.Виявилося, що кілька місяців тому двоє киян придбали у селі старий будинок. В домі ніхто не проживав постійно, проте навідувалися господарі кожного третього дня. Щоразу після таких візитів люди відчували брак питної води.В ході відпрацювання інформації в поле зору місцевої поліції потрапили двоє жителів столиці. Під час санкціонованого обшуку непримітної хатинки поліцейські виявили посіви елітної коноплі.За словами фахівців отримували незаконний врожай із досить дорогого сім’я, походження якого наразі встановлюється. Всередині все було налаштоване на безперервний процес вирощування: конопля в горщиках - від маленької до майже дозрілої, стіни будинку в алюмінієвій фользі, витяжка, вентилятор, крапельна система поливу.Одного зловмисника правоохоронці затримали на місці злочину, його поплічника – за місцем проживання у столичній квартирі.Тривають слідчі дії.