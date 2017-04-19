У Луцьку відбудеться діджей-парад в рамках благодійного проекту для дітей з синдромом Дауна.Про це розповіли 5 березня на прес-конференції у ЦНАПі.У діджей-параді прийматимуть участь 24 діджеї з Луцька. Нон-стоп захід триватиме протягом 12-ти годин: з 10:00 до 22:00.Як розповів начальник відділу у справах сім’ї та молоді Луцької міської ради, метою цього заходу є допомога діткам з синдромом Дауна. Кошти передадуть для громадської організації «Даун Синдром», яка активно займається розвитком цієї діяльності, вирішенням багатьох проблем з якими зустрічаються батьки, родичі діток які страждають від цієї хвороби.«Приємно робити цей захід через те, що є практика, у якій позитивно втілювались події такого типу з луцькими діджеями. Вже не одноразово проводились подібні акції і спортивного, і розважального характеру. Подається посил в тому, що діджеї, це творчі люди, які хочуть не тільки розважати, а й робити хороші, впливові речі в нашому місті», - зазначив він.Також Олексій Веремійчик додав, що цього року планується провести спільну подію всеукраїнського масштабу.«Взагалі Міжнародний день діджея святкується з 2004 року. Він був заснований міжнародною організацією World DJ Forumdation і основною метою цього заходу було виступи діджеїв зі світовими іменами на благодійних засадах. Ця верства населення заслуговує на краще і повинна отримувати більше. Власне цим заходом ми хочемо пригорнути увагу лучан до цієї проблеми», - розповів Сергій Карпюк (DJ Dustin).Директор відокремленого підрозділу СОУ Волинської областіповідомила, що спеціальна олімпіада України це є рух у якому приймаються участь люди з вадами розвитку.«В нас в Луцьку цей рух почав розвиватись трохи більше півтора роки тому. Завдяки Олексію Веремійчику нам вже вдалось провести кілька таких заходів, та цього року плануємо ще один, масштабний, по футболу», - додала вона.