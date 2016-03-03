В Україну йде потепління





Про це повідомляє





На зміну морозам в Україну йде потепління. У вівторок, 6 березня, в Україні очікується підвищення денної температури до -4 градусів, а місцями до +4 градусів, повідомляє Укргідрометцентр.



На більшій частині України очікується мінлива хмарність, і тільки у Вінницькій, Житомирській і західних областях прогнозуються сильна хмарність і опади.



На заході України мінлива хмарність, уночі без опадів, удень мокрий сніг з дощем, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -10...-3 градуси, вдень -1...+5 градусів, на Закарпатті +3...+8 градусів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У більшій частині України у вівторок очікується мінлива хмарність, на заході - дощ і мокрий сніг. Удень температура місцями підніметься вище нуля.Про це повідомляє «Українська правда». На зміну морозам в Україну йде потепління. У вівторок, 6 березня, в Україні очікується підвищення денної температури до -4 градусів, а місцями до +4 градусів, повідомляє Укргідрометцентр.На більшій частині України очікується мінлива хмарність, і тільки у Вінницькій, Житомирській і західних областях прогнозуються сильна хмарність і опади.На заході України мінлива хмарність, уночі без опадів, удень мокрий сніг з дощем, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -10...-3 градуси, вдень -1...+5 градусів, на Закарпатті +3...+8 градусів.

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