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В Україну йде потепління

В Україну йде потепління
У більшій частині України у вівторок очікується мінлива хмарність, на заході - дощ і мокрий сніг. Удень температура місцями підніметься вище нуля.

Про це повідомляє «Українська правда».


На зміну морозам в Україну йде потепління. У вівторок, 6 березня, в Україні очікується підвищення денної температури до -4 градусів, а місцями до +4 градусів, повідомляє Укргідрометцентр.

На більшій частині України очікується мінлива хмарність, і тільки у Вінницькій, Житомирській і західних областях прогнозуються сильна хмарність і опади.

На заході України мінлива хмарність, уночі без опадів, удень мокрий сніг з дощем, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -10...-3 градуси, вдень -1...+5 градусів, на Закарпатті +3...+8 градусів.

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Теги: погода, весна, потепління
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