У Луцьку працівника патрульної поліції зловили п’яним за кермом





Пригода трапилась ще в середині лютого у центрі Луцька, а розголосу набула лише нині завдяки самооборонівцям, свідкам тих подій, – повідомляє



На вулиці Винниченка, біля прокуратури, у п’ятницю пізно ввечері патрульні склали протокол на водія Mercedes за п’яне кермування.



«Це смуга для руху громадського транспорту. Патрульні побачили автомобіль, який рухався під знак. Вони, я впевнений, не знали, хто був за кермом. Було від нього чути різкий запах алкоголю, по вимові це було відчутно і по тому, як він поводився», – розповідає самооборонівець Олександр Ніколайчук.



За словами активіста, порушник на позашляховику виявився начальником автотранспортного господарства патрульної поліції.



«Він стверджував і відмовлявся проходити тест на освідування, відмовлявся їхати в наркодиспансер. Більше того, звучали такі фрази, які публічно висловлювати не можна, бо їх треба «запікувати», він казав: якщо ми будемо один одного «мочити», то ми нормальну Україну ніколи в житті не збудуємо, – розповідає Олександр Ніколайчук.



За словами колишнього патрульного Олексія Дмитрієва, начальник автотранспортного господарства Андрій Березюк працює на своєму робочому місці ще за часів ДАІ, де служив близько 20 років.



«Заходять отримувати пальне, а там є певний запах в кабінеті. Він їхав додому, вирішив зекономити пару гривень на таксі і думав, що через те, що він там працює, як в старій системі це було нормально, що коли свої, то їх не оформляють. Його така зверхня поведінка: мовляв, мало того, що ви мене зупинили, так ти ще й маєш наглість оформляти на мене протокол!» – розповідає він.



Поспілкуватись із самим Андрієм Березюком не вдалось. Чоловік нині на лікарняному. Про інцидент, фігурантом якого став їхній працівник у патрульній поліції повідомили наступне.



«Відразу був складений протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, всі матеріали справи направлені до суду, наразі цей працівник не виконує свої обов’язки. В управлінні триває службове розслідування», – розповіла речниця патрульної поліції Ольга Бузулук.



Чи продовжить працівник службу у патрульній поліції, залежить від рішення суду. Самооборонівці ж кажуть, що не дадуть спустити цю справу на гальмах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на працівника патрульної поліції склали протокол за кермування напідпитку.Пригода трапилась ще в середині лютого у центрі Луцька, а розголосу набула лише нині завдяки самооборонівцям, свідкам тих подій, – повідомляє Суспільне Волині На вулиці Винниченка, біля прокуратури, у п’ятницю пізно ввечері патрульні склали протокол на водія Mercedes за п’яне кермування.«Це смуга для руху громадського транспорту. Патрульні побачили автомобіль, який рухався під знак. Вони, я впевнений, не знали, хто був за кермом. Було від нього чути різкий запах алкоголю, по вимові це було відчутно і по тому, як він поводився», – розповідає самооборонівецьЗа словами активіста, порушник на позашляховику виявився начальником автотранспортного господарства патрульної поліції.«Він стверджував і відмовлявся проходити тест на освідування, відмовлявся їхати в наркодиспансер. Більше того, звучали такі фрази, які публічно висловлювати не можна, бо їх треба «запікувати», він казав: якщо ми будемо один одного «мочити», то ми нормальну Україну ніколи в житті не збудуємо, – розповідає Олександр Ніколайчук.За словами колишнього патрульного, начальник автотранспортного господарствапрацює на своєму робочому місці ще за часів ДАІ, де служив близько 20 років.«Заходять отримувати пальне, а там є певний запах в кабінеті. Він їхав додому, вирішив зекономити пару гривень на таксі і думав, що через те, що він там працює, як в старій системі це було нормально, що коли свої, то їх не оформляють. Його така зверхня поведінка: мовляв, мало того, що ви мене зупинили, так ти ще й маєш наглість оформляти на мене протокол!» – розповідає він.Поспілкуватись із самим Андрієм Березюком не вдалось. Чоловік нині на лікарняному. Про інцидент, фігурантом якого став їхній працівник у патрульній поліції повідомили наступне.«Відразу був складений протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, всі матеріали справи направлені до суду, наразі цей працівник не виконує свої обов’язки. В управлінні триває службове розслідування», – розповіла речниця патрульної поліції Ольга Бузулук.Чи продовжить працівник службу у патрульній поліції, залежить від рішення суду. Самооборонівці ж кажуть, що не дадуть спустити цю справу на гальмах.

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