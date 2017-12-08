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В Україні знімають політичний трилер про Голодомор

В Україні знімають політичний трилер про Голодомор
У Києві розпочались зйомки фільму про Голодомор. Головний герой фільму - британський журналіст, який побував в Україні у 1933 році і потім, повернувшись на батьківщину, розповів всьому світу про жахи Голодомору.

Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на «Сегодня».

У суботу, 3 березня, розпочалися зйомки історичного фільму Агнєшки Голланд про Голодомор. Фільм має робочу назву Гарет Джонс. Кінострічка за сценарієм Андреа Халупи знімається у спільній продукції України, Польщі та Великобританії, повідомляє Сегодня.

Відзначається, що головну роль виконує Джеймс Нортон. Ванесса Кірбі грає журналістку Аду Брукс. З українських акторів у проекті зайняті Яків Ткаченко (Припутні), Олег Драч (Незламна), Володимир Федорук, Анна Шайдюк, Анастасія Чала, Аліна Ковальська.

Зйомки пройдуть у Києві і Київській області, де будуть зняті сцени подорожі головного героя углиб Радянської України. А частина сцен, дія яких відбувається в Москві, буде знята в Харкові. Зйомки на території України триватимуть до 21 березня, а потім знімальна група переїде до Польщі і Шотландію, де продовжить роботу.

Гарет Джонс - британський журналіст, який побував в Україні в 1933 році і потім, повернувшись на батьківщину, розповів всьому світу про жахи Голодомору, приховуваного радянською владою.

За словами творців, Гарет Джонс буде політичним трилером.

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Теги: Голодомор, фільм, кіно
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Коментарі 1
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