Дивна ситуація на Волині: родичі «забули» про ставок, який отримали у спадок

У Володимирі-Волинському через суд намагаються повернути земельну ділянку зі ставком вартістю 4 мільйона гривень державі.Зазначається, що у листопаді 2011 року між Володимир-Волинською райдержадміністрацією та підприємцем, місцевим мешканцем, строком на 15 років було укладено договір оренди земельної ділянки, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.У травні ж 2013 року підприємець помер, а його спадкоємці не вжили жодних заходів задля внесення змін у договір оренди, а також реєстрації своїх прав на оренду.Окрім того, із 2013 року й дотепер вони не сплачували орендної плати, продовжуючи користуватися ділянкою зі ставком без будь-яких правових підстав.При цьому земельна ділянка знаходиться в занедбаному стані, прибережна смуга заросла бур’яном, а ставок – очеретом. Подальше таке користування ставком призведе до його замулення та, як наслідок, пересихання і зникнення водного об’єкту взагалі.Відтак прокурори в суді вимагають повернути безпідставно набуту земельну ділянку державі.