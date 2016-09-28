Три села на Волині – відрізані від цивілізації





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На Волині селяни змушені долати по 10 кілометрів пішки, аби дістатися найближчого автобуса. Або ж винаймати машину за кількасот гривень. І така ситуація з жовтня минулого року – саме з того часу до них не ходить громадський транспорт, а перевізника на маршрут не можуть знайти.



Три села в Іваничівському районі – Луковичі, Орищі та Пушковичі – поки що залишаються відрізаними від цивілізації. Коли проблему владнають – людям ніхто не каже.



Перевізників для цих населених пунктів знайти поки не вдалося. В ОДА оголосили конкурс і чекають, хто ж погодиться працювати на маршруті.



Керівник департаменту інфраструктури і туризму Волинської ОДА Іван Мирка каже: «Є ряд причин, через які той маршрут ніхто брати не хоче. Мала кількість людей, які їздять, багато пільговиків, погана дорога. Отже, ми повинні забезпечити всі ці три речі, і тоді там з’явиться перевізник».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Три села в Іваничівському районі на Волині залишаються відрізаними від цивілізації, адже туди не їдить громадський транспорт.Про це повідомляє НТН На Волині селянипо 10 кілометрів пішки, аби дістатися найближчого автобуса. Або ж винаймати машину за кількасот гривень. І така ситуація з жовтня минулого року – саме з того часу до них не ходить громадський транспорт, а перевізника на маршрут не можуть знайти.Три села в Іваничівському районі – Луковичі, Орищі та Пушковичі – поки що залишаються відрізаними від цивілізації. Коли проблему владнають – людям ніхто не каже.Перевізників для цих населених пунктів знайти поки не вдалося. В ОДА оголосили конкурс і чекають, хто ж погодиться працювати на маршруті.Керівник департаменту інфраструктури і туризму Волинської ОДАкаже: «Є ряд причин, через які той маршрут ніхто брати не хоче. Мала кількість людей, які їздять, багато пільговиків, погана дорога. Отже, ми повинні забезпечити всі ці три речі, і тоді там з’явиться перевізник».

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