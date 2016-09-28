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Три села на Волині – відрізані від цивілізації

Три села на Волині – відрізані від цивілізації
Три села в Іваничівському районі на Волині залишаються відрізаними від цивілізації, адже туди не їдить громадський транспорт.

Про це повідомляє НТН.

На Волині селяни змушені долати по 10 кілометрів пішки, аби дістатися найближчого автобуса. Або ж винаймати машину за кількасот гривень. І така ситуація з жовтня минулого року – саме з того часу до них не ходить громадський транспорт, а перевізника на маршрут не можуть знайти.

Три села в Іваничівському районі – Луковичі, Орищі та Пушковичі – поки що залишаються відрізаними від цивілізації. Коли проблему владнають – людям ніхто не каже.

Перевізників для цих населених пунктів знайти поки не вдалося. В ОДА оголосили конкурс і чекають, хто ж погодиться працювати на маршруті.

Керівник департаменту інфраструктури і туризму Волинської ОДА Іван Мирка каже: «Є ряд причин, через які той маршрут ніхто брати не хоче. Мала кількість людей, які їздять, багато пільговиків, погана дорога. Отже, ми повинні забезпечити всі ці три речі, і тоді там з’явиться перевізник».


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Теги: транспорт, Волинь
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