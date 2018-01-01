Аварія в Луцьку: біля школи № 5 зіткнулися Mitsubishi та Citroеn





Про це пишуть



За попередніми даними, водій, який знаходився за кермом автомобіля Citroеn не дотримався дистанції і «вдарив» авто, яке їхало попереду.



Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень. Постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді нема.



Решта обставин з'ясовується.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика Mitsubishi Outlander та Citroеn сталася увечері 5 березня на проспекті Перемоги у Луцьку.Про це пишуть Волинські новини За попередніми даними, водій, який знаходився за кермом автомобіля Citroеn не дотримався дистанції і «вдарив» авто, яке їхало попереду.Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень. Постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді нема.Решта обставин з'ясовується.

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