вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Аварія в Луцьку: біля школи № 5 зіткнулися Mitsubishi та Citroеn

Аварія в Луцьку: біля школи № 5 зіткнулися Mitsubishi та Citroеn
Дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика Mitsubishi Outlander та Citroеn сталася увечері 5 березня на проспекті Перемоги у Луцьку.

Про це пишуть Волинські новини.

За попередніми даними, водій, який знаходився за кермом автомобіля Citroеn не дотримався дистанції і «вдарив» авто, яке їхало попереду.

Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень. Постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді нема.

Решта обставин з'ясовується.

Аварія в Луцьку: біля школи № 5 зіткнулися Mitsubishi та Citroеn

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Це ж треба намолоти таку дічь?» - блогер розповів про неправду у виступі Палиці
У квартирі, де живе луцький депутат Була, декілька років не платили комуналку
Скандальне «земельне» рішення оскаржуватимуть у суді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку цигарки обмінювали на цукерки
Сьогодні, 22:22
Хурсенко подякувала за підтримку
Сьогодні, 22:01
Аварія в Луцьку: біля школи № 5 зіткнулися Mitsubishi та Citroеn
Сьогодні, 21:39
Три села на Волині – відрізані від цивілізації
Сьогодні, 21:30
На Волині контрабанду знайшли під матрацом
Сьогодні, 21:07
Схожі новини
ДТП у центрі Луцька: авто врізалось у будинок ДТП у центрі Луцька: авто врізалось у будинок
03 березень, 10:42
У Луцьку авто «вилетіло» на відбійник. ВІДЕО У Луцьку авто «вилетіло» на відбійник. ВІДЕО
02 березень, 16:40
Переповнений тролейбус у Луцьку врізався в маршрутку Переповнений тролейбус у Луцьку врізався в маршрутку
28 лютий, 22:04
Аварія в Луцьку: зіткнулися фура і Lanos Аварія в Луцьку: зіткнулися фура і Lanos
26 лютий, 22:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Безпечність і якість на першому місці», – директор ТзОВ «Забіяка» Олександр Хвещук
Сьогодні, 11:45
 2
У «ПортCity» відкрили квіткову виставку. ФОТО
Сьогодні, 13:30
 1
«Безпечність і якість на першому місці», – директор ТзОВ «Забіяка» Олександр Хвещук
Сьогодні, 13:29
 1
У «ПортCity» обрали найкращу модель. ФОТО
Сьогодні, 08:32
 1
Ковельські села на світлинах років Першої світової війни
04 березень, 18:09
 1
Медіа
відео
1/8