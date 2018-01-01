Хурсенко подякувала за підтримку
Сьогодні, 22:01
Луцька співачка Марія Хурсенко подякувала усім, хто підтримував її на проекті «Голос країни».
Про це вона написала у соціальній мережі Facebook.
«Я вдячна всім за вашу підтримку і кожне ваше слово, це надихає і стимулює», - зазначила вона.
Нагадаємо, лучанка Марія Хурсенко пройшла відбірковий тур вокального проекту «Голос країни» на каналі «1+1».
Дівчина є донькою відомого артиста В'ячеслава Хурсенка. Виконуючи пісню «На острові чекання», вона розвернула три суддівські крісла. Марія зізналась, що батько не хотів, аби вона співала, мовляв, знав, як це тяжко, і оберігав її від цього.
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Про це вона написала у соціальній мережі Facebook.
«Я вдячна всім за вашу підтримку і кожне ваше слово, це надихає і стимулює», - зазначила вона.
Нагадаємо, лучанка Марія Хурсенко пройшла відбірковий тур вокального проекту «Голос країни» на каналі «1+1».
Дівчина є донькою відомого артиста В'ячеслава Хурсенка. Виконуючи пісню «На острові чекання», вона розвернула три суддівські крісла. Марія зізналась, що батько не хотів, аби вона співала, мовляв, знав, як це тяжко, і оберігав її від цього.
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