Хурсенко подякувала за підтримку

Луцька співачкаподякувала усім, хто підтримував її на проекті «Голос країни».Про це вона написала у соціальній мережі Facebook.«Я вдячна всім за вашу підтримку і кожне ваше слово, це надихає і стимулює», - зазначила вона.Нагадаємо, лучанка Марія Хурсенковокального проекту «Голос країни» на каналі «1+1».Дівчина є донькою відомого артиста. Виконуючи пісню «На острові чекання», вона розвернула три суддівські крісла. Марія зізналась, що батько не хотів, аби вона співала, мовляв, знав, як це тяжко, і оберігав її від цього.