У Луцьку цигарки обмінювали на цукерки

Активісти молодіжного об’єднання «Лови момент» провели у Луцьку просвітницьку соціальну акцію «Цигарку на цукерку». Вона спрямована на подолання куріння та пропаганду здорового способу життя.Про це повідомили у Волинській єпархії УПЦ.Цей захід є щорічним та відбувається вже традиційно; у ньому діє спеціальний курс: одна цукерка до однієї цигарки. Реакція перехожих на луцьких вулицях була різною, дехто погоджувався обміняти цигарку на солодку альтернативу, хтось відмовлявся долучитись до ініціативи.«Курити шкідливо не лише для фізичного здоров’я. Ця звичка є гріхом проти шостої заповіді «Не вбий», адже курець повільно вбиває сам себе. Проводити такі заходи – дуже важливо для нашої молоді, вона утверджується у шляху, яким вирішила йти», – сказав голова єпархіального відділу у справах молоді ієромонах(Вишневський).Всіх, хто відгукнувся, юнаки та дівчата закликали відмовитись від паління хоча б на день, задуматись про своє здоров’я. Православна молодь роздавала тематичні буклети та назбирала на обміні чимало тютюнових виробів, адже дехто міняв на цукерки навіть цілі пачки цигарок; крім того, цукерки діставались і тим перехожим, хто казав, що не палить.