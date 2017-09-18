У місті на Волині вшанували пам'ять Романа Шухевича
Сьогодні, 08:30
У Рожищенському історико-краєзнавчому музеї вшанували пам'ять головного командира УПА, генерал-хорунжого Романа Шухевича з приводу 68-х роковин з дня його загибелі.
Акція відбулася 5 березня, - пише Район. Рожище.
Коротко про Романа Шухевича розповіла директор музею Наталія Патійчук. Як відомо, Шухевич загинув в бою із військами НКВД 5 березня 1950 року в містечку Білогорща неподалік Львова.
Оточивши штаб Романа Шухевича, НКВС пропонував йому здатися та піти на співпрацю з радянською владою. Однак Роман Шухевич відкинув таку пропозицію та прийняв останній бій. Він загинув, але не скорився. Генерала Шухевича називають Великим Воїном Нескореної Нації та вшановують, як Героя України.
Детальніше про життя і діяльність, а також величезні заслуги легендарного командира Української Повстанської Армії перед Батьківщиною присутні довідались з відеоролика «Відомий та невідомий Шухевич» та фільму українського режисера Олеся Янчука «Нескорений».
Також у музеї діяла тимчасова виставка, яка складалась з трьох частин: образ Шухевича, форма вояка УПА та книжкової полиці, де розмістилися видання про діяльність Шухевича, а також про героїчні подвиги воїнів УПА – вихідців із Рожищенського району.
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Акція відбулася 5 березня, - пише Район. Рожище.
Коротко про Романа Шухевича розповіла директор музею Наталія Патійчук. Як відомо, Шухевич загинув в бою із військами НКВД 5 березня 1950 року в містечку Білогорща неподалік Львова.
Оточивши штаб Романа Шухевича, НКВС пропонував йому здатися та піти на співпрацю з радянською владою. Однак Роман Шухевич відкинув таку пропозицію та прийняв останній бій. Він загинув, але не скорився. Генерала Шухевича називають Великим Воїном Нескореної Нації та вшановують, як Героя України.
Детальніше про життя і діяльність, а також величезні заслуги легендарного командира Української Повстанської Армії перед Батьківщиною присутні довідались з відеоролика «Відомий та невідомий Шухевич» та фільму українського режисера Олеся Янчука «Нескорений».
Також у музеї діяла тимчасова виставка, яка складалась з трьох частин: образ Шухевича, форма вояка УПА та книжкової полиці, де розмістилися видання про діяльність Шухевича, а також про героїчні подвиги воїнів УПА – вихідців із Рожищенського району.
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Коментарі 1
Шухевич був таким самим "генералом", як теперешні "генерали" десь в ДНР або ЛНР. Максимум до чого він дослужився - до звання гауптмана (приблизно відповідає прийнятому у ЗС України в/званню "капітан") під час служби у 201 шуцман-шафт батальйоні (німецькі допоміжні війська, які комплектувалися нацистами із місцевих колаборантів, яким і був Шухевич насправді). А здаватися він не захотів, тому що усвідомлював: за службу у нацистів (крім того, ще до 201 шуцман-шафт батальйону цей виродок служив у сумно відомому створеному німцями батальйоні "Нахтігаль", який використовувася німцями на початку нападу на СРСР), а також за особисту участь його та його поплічників по "Нахтігалю" у різні львівських євреїв після захоплення Львова ницистами. Зараз ці факти з його ганебної біографії намагаються приховувати, і навіть є "свідчення" про начеб то рятування сімєю Шухевичів євреїв від нацистів - але це все вже вигадки і брехня сучасних псевдо істориків в намаганні відбілити цю потвору для створення національно-свідомого "пантеону героїв". Так що, Роман Шухевич - зовсім не та особа, якою ми, українці, могли б пишатися.
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