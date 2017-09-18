У місті на Волині вшанували пам'ять Романа Шухевича

Романа Шухевича з приводу 68-х роковин з дня його загибелі.



Акція відбулася 5 березня, - пише



Коротко про Романа Шухевича розповіла директор музею Наталія Патійчук. Як відомо, Шухевич загинув в бою із військами НКВД 5 березня 1950 року в містечку Білогорща неподалік Львова.



Оточивши штаб Романа Шухевича, НКВС пропонував йому здатися та піти на співпрацю з радянською владою. Однак Роман Шухевич відкинув таку пропозицію та прийняв останній бій. Він загинув, але не скорився. Генерала Шухевича називають Великим Воїном Нескореної Нації та вшановують, як Героя України.



Детальніше про життя і діяльність, а також величезні заслуги легендарного командира Української Повстанської Армії перед Батьківщиною присутні довідались з відеоролика «Відомий та невідомий Шухевич» та фільму українського режисера Олеся Янчука «Нескорений».



Також у музеї діяла тимчасова виставка, яка складалась з трьох частин: образ Шухевича, форма вояка УПА та книжкової полиці, де розмістилися видання про діяльність Шухевича, а також про героїчні подвиги воїнів УПА – вихідців із Рожищенського району.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенському історико-краєзнавчому музеї вшанували пам'ять головного командира УПА, генерал-хорунжогоз приводу 68-х роковин з дня його загибелі.Акція відбулася 5 березня, - пише Район. Рожище Коротко про Романа Шухевича розповіла директор музею. Як відомо, Шухевич загинув в бою із військами НКВД 5 березня 1950 року в містечку Білогорща неподалік Львова.Оточивши штаб Романа Шухевича, НКВС пропонував йому здатися та піти на співпрацю з радянською владою. Однак Роман Шухевич відкинув таку пропозицію та прийняв останній бій. Він загинув, але не скорився. Генерала Шухевича називають Великим Воїном Нескореної Нації та вшановують, як Героя України.Детальніше про життя і діяльність, а також величезні заслуги легендарного командира Української Повстанської Армії перед Батьківщиною присутні довідались з відеоролика «Відомий та невідомий Шухевич» та фільму українського режисера«Нескорений».Також у музеї діяла тимчасова виставка, яка складалась з трьох частин: образ Шухевича, форма вояка УПА та книжкової полиці, де розмістилися видання про діяльність Шухевича, а також про героїчні подвиги воїнів УПА – вихідців із Рожищенського району.

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