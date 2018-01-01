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Відома телеведуча влаштувала допит волинським патрульним

Відома телеведуча влаштувала допит волинським патрульним
Керівники патрульної поліції Волині взяли участь у тренінгу з комунікацій, організованого IREX.

Модератором заходу була відома телеведуча й активістка Наталія Соколенко, - повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.

Що таке комунікації, як працюють журналісти, як патрульній поліції ефективно взаємодіяти зі ЗМІ, - ці та інші питання розглядались під час тренінгу.

Говорили про законодавство щодо засобів масової інформації, а також виконали кілька практичних вправ, які коментувала Наталія Соколенко.

Потому керівництво патрульної поліції Волині поспілкувалось з місцевими журналістами, яких завітало більше 20.

Вели розмову про те, як продукувати більше позитивних тем для суспільства (не лише пов’язаних з патрульною поліцією), як можна патрульній поліції пропонувати різні теми для вирішення проблемних питань у місті, а також наголосили на тих спільних моментах, щодо яких необхідна співпраця.

Журналісти висловили пропозиції надавати більше оперативного відео та пропонувати позитивні (життєві) історії про працівників. Також домовились проводити регулярні зустрічі з місцевими ЗМІ щодо обговорення різних тем для висвітлення.


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Теги: патрульні, поліція, Луцьк
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Коментарі 1
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Відома телеведуча .... це взагалі хто?
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