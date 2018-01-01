Відома телеведуча влаштувала допит волинським патрульним

Керівники патрульної поліції Волині взяли участь у тренінгу з комунікацій, організованого IREX.Модератором заходу була відома телеведуча й активістка, - повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.Що таке комунікації, як працюють журналісти, як патрульній поліції ефективно взаємодіяти зі ЗМІ, - ці та інші питання розглядались під час тренінгу.Говорили про законодавство щодо засобів масової інформації, а також виконали кілька практичних вправ, які коментувала Наталія Соколенко.Потому керівництво патрульної поліції Волині поспілкувалось з місцевими журналістами, яких завітало більше 20.Вели розмову про те, як продукувати більше позитивних тем для суспільства (не лише пов’язаних з патрульною поліцією), як можна патрульній поліції пропонувати різні теми для вирішення проблемних питань у місті, а також наголосили на тих спільних моментах, щодо яких необхідна співпраця.Журналісти висловили пропозиції надавати більше оперативного відео та пропонувати позитивні (життєві) історії про працівників. Також домовились проводити регулярні зустрічі з місцевими ЗМІ щодо обговорення різних тем для висвітлення.