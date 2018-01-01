вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку заборонили городи біля будинків

У Луцьку заборонили городи біля будинків
Муніципали закликали лучан не облаштовувати городи на прибудинкових територіях, оскільки це заборонено.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Муніципали звернулися до лучан, які самовільно облаштували під вікнами своїх будинків городи.

«Знайдуться й такі, хто спробує щось посіяти чи посадити на самовільно облаштованих під будинком городах, які загородженні штахетами, металевими стовпцями, сітками чи іншими конструкціями. Департамент муніципальної варти Луцької міської ради закликає лучан цього не робити. Це суперечить Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та «Правил благоустрою міста Луцька», в яких чітко вказано, що на об’єктах благоустрою забороняється самовільно влаштовувати городи», - йдеться у повідомленні.

Тож у департаменті попередили, що з настанням тепла інспектори-муніципали об’їдуть місто з метою виявлення самовільно облаштованих городів та парканів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: муніципали, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ну так, городи заборонять! І замість городів з петрушкою і цибулею попід будинками будуть смітники. Зате ніякого порушення не буде. Йолопи!!!!!!
Відповісти
Правильно ! Хай ліпше росте кропива.
Відповісти
Вибір редактора
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
«Це ж треба намолоти таку дічь?» - блогер розповів про неправду у виступі Палиці
У квартирі, де живе луцький депутат Була, декілька років не платили комуналку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Може змінитися керівник обласної бібліотеки для юнацтва
Сьогодні, 07:00
Комунальники знайшли причину, чому Луцьк потопає у смітті
Сьогодні, 06:28
У Луцьку заборонили городи біля будинків
Сьогодні, 05:13
ПриватБанк допоможе аграріям економити чверть вартості агротехніки*
Сьогодні, 04:07
Багатоповерхівка раптово вкрилася тріщинами і почала розвалюватися
Сьогодні, 02:53
Схожі новини
Мешканці Володимирської потрапили «на гачок» муніципалів Мешканці Володимирської потрапили «на гачок» муніципалів
28 лютий, 21:12
На ринку на 40-му торгували спиртним уночі На ринку на 40-му торгували спиртним уночі
27 лютий, 21:58
Муніципали вилучили чергову партію сурогату в Луцьку Муніципали вилучили чергову партію сурогату в Луцьку
23 лютий, 21:58
Муніципали назвали ще одну «алкоточку» в Луцьку Муніципали назвали ще одну «алкоточку» в Луцьку
21 лютий, 21:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Безпечність і якість на першому місці», – директор ТзОВ «Забіяка» Олександр Хвещук
05 березень, 11:45
 2
У «ПортCity» відкрили квіткову виставку. ФОТО
05 березень, 13:30
 1
«Безпечність і якість на першому місці», – директор ТзОВ «Забіяка» Олександр Хвещук
05 березень, 13:29
 1
У «ПортCity» обрали найкращу модель. ФОТО
05 березень, 08:32
 1
Подробиці моторошного вбивства дівчини в Одесі
Сьогодні, 10:59
 0
Медіа
відео
1/8