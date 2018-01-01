У Луцьку заборонили городи біля будинків
Сьогодні, 05:13
Муніципали закликали лучан не облаштовувати городи на прибудинкових територіях, оскільки це заборонено.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Муніципали звернулися до лучан, які самовільно облаштували під вікнами своїх будинків городи.
«Знайдуться й такі, хто спробує щось посіяти чи посадити на самовільно облаштованих під будинком городах, які загородженні штахетами, металевими стовпцями, сітками чи іншими конструкціями. Департамент муніципальної варти Луцької міської ради закликає лучан цього не робити. Це суперечить Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та «Правил благоустрою міста Луцька», в яких чітко вказано, що на об’єктах благоустрою забороняється самовільно влаштовувати городи», - йдеться у повідомленні.
Тож у департаменті попередили, що з настанням тепла інспектори-муніципали об’їдуть місто з метою виявлення самовільно облаштованих городів та парканів.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Муніципали звернулися до лучан, які самовільно облаштували під вікнами своїх будинків городи.
«Знайдуться й такі, хто спробує щось посіяти чи посадити на самовільно облаштованих під будинком городах, які загородженні штахетами, металевими стовпцями, сітками чи іншими конструкціями. Департамент муніципальної варти Луцької міської ради закликає лучан цього не робити. Це суперечить Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та «Правил благоустрою міста Луцька», в яких чітко вказано, що на об’єктах благоустрою забороняється самовільно влаштовувати городи», - йдеться у повідомленні.
Тож у департаменті попередили, що з настанням тепла інспектори-муніципали об’їдуть місто з метою виявлення самовільно облаштованих городів та парканів.
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Коментарі 2
Ну так, городи заборонять! І замість городів з петрушкою і цибулею попід будинками будуть смітники. Зате ніякого порушення не буде. Йолопи!!!!!!
Правильно ! Хай ліпше росте кропива.
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