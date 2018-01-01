Змінять механізм нарахування пенсій





Це буде стосуватися тих пенсіонерів із великим стажем роботи, в яких надбавки до пенсії вийшли невисокими через низьку зарплату, – пише



«Пенсійна реформа висвітлила проблемні моменти, які існували в реаліях колишнього Радянського Союзу. Майже 3 млн пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, отримали незначне підвищення пенсії внаслідок того, що у них була маленька зарплата. В першу чергу це стосується колгоспників, молодших медичних працівників, працівників дошкільних начальних закладів та інших робітників, які працювали на благо суспільства. Особливо неприйнятним фактом є те, що із 3 млн цих пенсіонерів, майже 2,5 млн складають українські жінки. Саме тому, я дав доручення Мінсоцполітики підготувати законодавчі зміни, які дозволять виправити соціальну несправедливість щодо цих людей», – написав у Facebook прем'єр-міністр Володимир Гройсман.



Формула для розрахунку пенсій залишать незмінною.



«Несправедливою є не формула, а соціально-економічна дійсність, в якій жили і працювали пенсіонери. Йдеться про запровадження і реалізацію додаткових гарантій для тих, хто чесно працював і повністю виконав умови пенсійного страхування», – зазначив глава уряду.



Ще одна проблема, яку виявили під час проведення пенсійної реформи, – зниження коефіцієнту індивідуального заробітку для людей, які продовжують працювати після призначення їм пенсії.



«Склалася парадоксальна ситуація, коли громадяни продовжують працювати, зростає їхній стаж, але завдяки тому, що знижується їхній заробіток, падає індивідуальний коефіцієнт заробітку. Тобто, чим довше працює людина, тим меншою є його пенсія. Ми повинні виправити цю несправедливість. Відповідне доручення я також дав Міністерству соціальної політики. Ми запропонуємо на законодавчому рівні закріпити автоматичне донарахування стажу. А коефіцієнт заробітку пенсіонери зможуть визначати за власним бажанням. Пенсіонери з великим стажем роботи будуть отримувати гідні пенсії», – запевняє Гройсман.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві соціальної політики розробляють новий механізм нарахування пенсій – планують збільшити роль стажу порівняно із зарплатнею при нарахуванні пенсійної виплати.Це буде стосуватися тих пенсіонерів із великим стажем роботи, в яких надбавки до пенсії вийшли невисокими через низьку зарплату, – пише ТСН «Пенсійна реформа висвітлила проблемні моменти, які існували в реаліях колишнього Радянського Союзу. Майже 3 млн пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, отримали незначне підвищення пенсії внаслідок того, що у них була маленька зарплата. В першу чергу це стосується колгоспників, молодших медичних працівників, працівників дошкільних начальних закладів та інших робітників, які працювали на благо суспільства. Особливо неприйнятним фактом є те, що із 3 млн цих пенсіонерів, майже 2,5 млн складають українські жінки. Саме тому, я дав доручення Мінсоцполітики підготувати законодавчі зміни, які дозволять виправити соціальну несправедливість щодо цих людей», – написав у Facebook прем'єр-міністрФормула для розрахунку пенсій залишать незмінною.«Несправедливою є не формула, а соціально-економічна дійсність, в якій жили і працювали пенсіонери. Йдеться про запровадження і реалізацію додаткових гарантій для тих, хто чесно працював і повністю виконав умови пенсійного страхування», – зазначив глава уряду.Ще одна проблема, яку виявили під час проведення пенсійної реформи, – зниження коефіцієнту індивідуального заробітку для людей, які продовжують працювати після призначення їм пенсії.«Склалася парадоксальна ситуація, коли громадяни продовжують працювати, зростає їхній стаж, але завдяки тому, що знижується їхній заробіток, падає індивідуальний коефіцієнт заробітку. Тобто, чим довше працює людина, тим меншою є його пенсія. Ми повинні виправити цю несправедливість. Відповідне доручення я також дав Міністерству соціальної політики. Ми запропонуємо на законодавчому рівні закріпити автоматичне донарахування стажу. А коефіцієнт заробітку пенсіонери зможуть визначати за власним бажанням. Пенсіонери з великим стажем роботи будуть отримувати гідні пенсії», – запевняє Гройсман.

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