Курс валют у Луцьку на 6 березня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,387, а продаж - 26,746.
Євро при купівлі становить - 32,331, при продажу - 33,028.
Курс російського рубля: купівля - 0,411, продаж - 0,479.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,488, продаж - 8,990.
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Євро при купівлі становить - 32,331, при продажу - 33,028.
Курс російського рубля: купівля - 0,411, продаж - 0,479.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,488, продаж - 8,990.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ви що в дуб стукнулись. Як злотий по 9 грн???
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