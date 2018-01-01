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Курс валют у Луцьку на 6 березня

Курс валют у Луцьку на 6 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,387, а продаж - 26,746.

Євро при купівлі становить - 32,331, при продажу - 33,028.

Курс російського рубля: купівля - 0,411, продаж - 0,479.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,488, продаж - 8,990.

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Теги: курс, валюта
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Коментарі 1
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Ви що в дуб стукнулись. Як злотий по 9 грн???
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