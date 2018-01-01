Курс валют у Луцьку на 6 березня





Євро при купівлі становить - 32,331, при продажу - 33,028.



Курс російського рубля: купівля - 0,411, продаж - 0,479.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,488, продаж - 8,990.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,387, а продаж - 26,746.Євро при купівлі становить - 32,331, при продажу - 33,028.Курс російського рубля: купівля - 0,411, продаж - 0,479.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,488, продаж - 8,990.

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