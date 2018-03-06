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Розповіли про погоду на найближчі дні

Розповіли про погоду на найближчі дні
6 та 7 березня в Україні очікуються опади, а також поступове потепління.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко, – пише Еспресо.

Вона зауважила, що сьогодні до України знову наближається волога зона, яка почнеться на заході, а цього вечора вже сягне північних та центральних регіонів. 7 березня опади накриють всю Україну.

«Але. Опади вже будуть у вигляді мокрого снігу та навіть дощу. Бо температура повітря протягом дня буде досить комфортною, від 2 морозу до 3 тепла. а в Криму аж до +3+7 градусів», – наголосила Діденко.

Через те, що на Україну суне атмосферний фронт, то очікується сильний південний-східний вітер.

«До речі, найближчими днями температура повітря набиратиме обертів у бік підвищення, що наповнює стужіле за теплом серце радістю і бажанням стрибати по хаті, проте хочу одразу попередити, що погода буде нестійкою, з періодичними опадами, вітром та проясненнями, і знову опадами», – підсумувала Діденко.

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Теги: погода, прогноз
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