На Волині від морозу померли дві людини





Про це повідомляє



Через низькі температури, які сягали навіть більше 20 градусів морозу, загинули жителька села Рудка-Червинська та житель села Хотешів. Так жінка, 1971 року народження, померла від переохолодження 25 лютого. Чоловік, також 1971 року, замерз на смерть 28 лютого.

Як зазначають поліцейські, обоє жителів району зловживали спиртними напоями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За даними правоохоронних органів у Камінь-Каширському районі протягом лютого замерзло дві людини.Про це повідомляє «Район. Камінь-Каширський» з посиланням на місцеву поліцію.Через низькі температури, які сягали навіть більше 20 градусів морозу, загинули жителька села Рудка-Червинська та житель села Хотешів. Так жінка, 1971 року народження, померла від переохолодження 25 лютого. Чоловік, також 1971 року, замерз на смерть 28 лютого.Як зазначають поліцейські, обоє жителів району зловживали спиртними напоями.

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