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На Волині від морозу померли дві людини

На Волині від морозу померли дві людини
За даними правоохоронних органів у Камінь-Каширському районі протягом лютого замерзло дві людини.

Про це повідомляє «Район. Камінь-Каширський» з посиланням на місцеву поліцію.

Через низькі температури, які сягали навіть більше 20 градусів морозу, загинули жителька села Рудка-Червинська та житель села Хотешів. Так жінка, 1971 року народження, померла від переохолодження 25 лютого. Чоловік, також 1971 року, замерз на смерть 28 лютого.
Як зазначають поліцейські, обоє жителів району зловживали спиртними напоями.


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Теги: Камінь Каширський, мороз, смерть
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