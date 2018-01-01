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Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради

Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
У Луцьку мешканці міста обурюються тим, що проект рішення про здорожчання проїзду опублікували на старій версії сайту міськради та підозрююють спробу приховати документ від громади.

Нагадаємо, 5 березня на старій версії сайту муніципалітету з'явився проект рішення виконкому про підвищення вартості проїзду в міських маршрутках до 5 гривень.

Чимало людей зауважили, що проект не опублікували на новій версії сайту ради.

"А ви казали не піднімуть. Тихенько, з публікацією на старому сайті", - пише один з користувачів.

"Ноу-хау від нової-тимчасової влади. Оприлюднювати важливі документи на старому сайті, де їх ніхто не знайде. "Всього на всього" дозволяють підняти вартість проїзду у маршрутках", - підтримує його депутат міськради Анна Мовяк.

Натомість радник в.о. міського голови Ігор Поліщук стверджує, що це "технічне питання" і проект рішення з'явиться на новому сайті незабаром.

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Теги: проїзд, Луцька міська рада, подорожчання, вибір редактора
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