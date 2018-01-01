Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради





Нагадаємо, 5 березня на старій версії сайту муніципалітету з'явився проект рішення виконкому про



Чимало людей зауважили, що проект не опублікували на новій версії сайту ради.



"А ви казали не піднімуть. Тихенько, з публікацією на старому сайті", - пише один з користувачів.



"Ноу-хау від нової-тимчасової влади. Оприлюднювати важливі документи на старому сайті, де їх ніхто не знайде. "Всього на всього" дозволяють підняти вартість проїзду у маршрутках", - підтримує його депутат міськради Анна Мовяк.



Натомість радник в.о. міського голови Ігор Поліщук стверджує, що це "технічне питання" і проект рішення з'явиться на новому сайті незабаром.

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