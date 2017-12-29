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Розповіли, як на Волині будуть боротись з паводками

Розповіли, як на Волині будуть боротись з паводками
За кілька днів на Волині очікується різке потепління, яке може супроводжуватися ризиком настання повені та паводків.

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Оскільки річка Турія вкрита кригою, особливу увагу буде приділено проходженню льодоходу. Адже річка на кількох ділянках може вийти на заплаву, що спричинить підтоплення окремих територій міста.

"На разі рівень води в річці знаходиться в межах норми", - стверджує начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрій Дідковський.

Фахівцями місцевої метеостанції проводяться щоденні заміри, гідрологічні спостереження на водомірному посту річки Турія.

У місті затверджено план основних заходів щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків, яким створено оперативний штаб, відкоригована карта-схема зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій. Є необхідні сили та засоби для проведення запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводку.

У разі підтоплення окремих ділянок міста ґрунтовими чи талими водами за ліквідацію наслідків відповідатимуть комунальне підприємство “Добробут”, підприємство теплових мереж “Ковельтепло”, управління водопровідно-каналізаційного господарства.

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Теги: підтоплення, Ковель
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