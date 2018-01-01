У ресторації «Брама» оновили меню
Сьогодні, 19:06
Весною ресторація «Брама» вирішила оновитись та пригощати гостей ще смачнішими стравами.
Тож усіх запрошують повести весняні вихідні та особисто переконатися в талантах кухарів, - повідомляє прес-служба закладу.
В ресторації «Брама» тепер ще більше смачних улюблений страв й чимало новинок. Зокрема, для тих, у кого ненормований робочий день, пропонують сніданки, які подають з 9 до 12 години. Кожен може обрати свій улюблений, адже усього в меню їх три види: з омлетом, яєшеню, чи картоплею фрі.
Звісно у меню й чимало традиційної італійської страви – піци. До слова, у ресторації можна замовити цю страву з собою. Розширився й асортимент снеків: від чіпсів та грінок власного виробництва до соковитих ковбасок з соусом.
Усі, хто стежать за фігурую й дотримуються здорового харчування можуть поласувати салатами.
Й звісно у меню чималий асортимент десертів. Тож усіх запрошують у «Браму» на нове меню.
Окрім того, усі відвідувачі, які прийдуть у ресторацію 8 березня матимуть нагоду взяти участь у розіграші романтичної вечері. Також, щодня після 21 години діє знижка -30% на усе буфетне меню.
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Тож усіх запрошують повести весняні вихідні та особисто переконатися в талантах кухарів, - повідомляє прес-служба закладу.
В ресторації «Брама» тепер ще більше смачних улюблений страв й чимало новинок. Зокрема, для тих, у кого ненормований робочий день, пропонують сніданки, які подають з 9 до 12 години. Кожен може обрати свій улюблений, адже усього в меню їх три види: з омлетом, яєшеню, чи картоплею фрі.
Звісно у меню й чимало традиційної італійської страви – піци. До слова, у ресторації можна замовити цю страву з собою. Розширився й асортимент снеків: від чіпсів та грінок власного виробництва до соковитих ковбасок з соусом.
Усі, хто стежать за фігурую й дотримуються здорового харчування можуть поласувати салатами.
Й звісно у меню чималий асортимент десертів. Тож усіх запрошують у «Браму» на нове меню.
Окрім того, усі відвідувачі, які прийдуть у ресторацію 8 березня матимуть нагоду взяти участь у розіграші романтичної вечері. Також, щодня після 21 години діє знижка -30% на усе буфетне меню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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