У ресторації «Брама» оновили меню

Весною ресторація «Брама» вирішила оновитись та пригощати гостей ще смачнішими стравами.Тож усіх запрошують повести весняні вихідні та особисто переконатися в талантах кухарів, - повідомляє прес-служба закладу.В ресторації «Брама» тепер ще більше смачних улюблений страв й чимало новинок. Зокрема, для тих, у кого ненормований робочий день, пропонують сніданки, які подають з 9 до 12 години. Кожен може обрати свій улюблений, адже усього в меню їх три види: з омлетом, яєшеню, чи картоплею фрі.Звісно у меню й чимало традиційної італійської страви – піци. До слова, у ресторації можна замовити цю страву з собою. Розширився й асортимент снеків: від чіпсів та грінок власного виробництва до соковитих ковбасок з соусом.Усі, хто стежать за фігурую й дотримуються здорового харчування можуть поласувати салатами.Й звісно у меню чималий асортимент десертів. Тож усіх запрошують у «Браму» на нове меню.Окрім того, усі відвідувачі, які прийдуть у ресторацію 8 березня матимуть нагоду взяти участь у розіграші романтичної вечері. Також, щодня після 21 години діє знижка -30% на усе буфетне меню.