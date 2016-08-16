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Чому в Україні працюють незаконні «наливайки» пального: розслідування. ВІДЕО

Чому в Україні працюють незаконні «наливайки» пального: розслідування. ВІДЕО
Проблему засилля в Україні так званих «наливайок», які торгують неякісним пальним та нехтують всіма правилами, дослідили журналісти.

Чому щодо цього питання мовчать представники місцевої влади, з’ясовувало видання Волинь24.

В Україні масово працюють такі собі «наливайки» пального. Вони не мають жодних дозволів на торгівлю та повністю ігнорують правила пожежної безпеки. Експерти пояснюють, чому місцева влада закриває на це очі – бо мають від того прямий зиск.

Детальніше – в сюжеті:


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Теги: контрабанда, пальне
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Коментарі 1
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Типова заказуха самі знаєте кого, але Пащенко ніколи в світі не напише кого, бо він кормиться за його рахунок.
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