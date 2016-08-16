Чому в Україні працюють незаконні «наливайки» пального: розслідування. ВІДЕО





Чому щодо цього питання мовчать представники місцевої влади, з’ясовувало видання



В Україні масово працюють такі собі «наливайки» пального. Вони не мають жодних дозволів на торгівлю та повністю ігнорують правила пожежної безпеки. Експерти пояснюють, чому місцева влада закриває на це очі – бо мають від того прямий зиск.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проблему засилля в Україні так званих «наливайок», які торгують неякісним пальним та нехтують всіма правилами, дослідили журналісти.Чому щодо цього питання мовчать представники місцевої влади, з’ясовувало видання Волинь24 В Україні масово працюють такі собі «наливайки» пального. Вони не мають жодних дозволів на торгівлю та повністю ігнорують правила пожежної безпеки. Експерти пояснюють, чому місцева влада закриває на це очі – бо мають від того прямий зиск.Детальніше – в сюжеті:

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