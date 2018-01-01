У святкові дні «ПриватБанк» обслуговуватиме клієнтів у режимі 24/7*

Із нагоди Міжнародного жіночого дня українці матимуть аж чотири вихідні. Незважаючи на це, «ПриватБанк» обслуговуватиме клієнтів в онлайн-режимі - через Приват24, мобільні додатки та гарячу лінію 3700.Про це повідомляє прес-служба установи.У святкові дні усі клієнти зможуть скористатися цілодобовими зонами самообслуговування у відділеннях «ПриватБанку». Усі операції - видачу готівки, платежі, перекази, погашення кредитів, купівлю залізничних квитків тощо - можна здійснити через банкомати і термінали банку. На Волині для зручності клієнтів працює 192 банкомати та 307 терміналів «ПриватБанку».Корпоративні клієнти «ПриватБанку» цілодобово і з будь-якої точки світу можуть керувати своїми рахунками через «Приват24 для бізнесу» та за допомогою персональних банкірів.Звертаємо увагу, що 8, 9 та 11 березня відділення «ПриватБанку» на Волині не працюватимуть. 10 березня працюватимуть такі відділення:Луцьке відділення № 14 (пр-т Відродження, 1);Володимир-Волинське відділення № 1 (м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 71);Відділення “Ковельське центральне” (м. Ковель, вул. Грушевського, 2);Відділення “Нововолинське центральне” (м. Нововолинськ, пр-т Дружби, 15).Окрім того, наголошуємо, що 7 березня усі відділення ПриватБанку матимуть скорочений робочий графік і зачиняться на годину раніше.