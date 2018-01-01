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У РЦ «Промінь» - концерт симфонічного оркестру

У РЦ «Промінь» - концерт симфонічного оркестру
В РЦ «Промінь» 26 квітня відбудеться концерт симфонічного оркестру "Lords of the Sound", де виконає музику представлену в різних кінематографічних та ігрових проектах, об'єднаних під однією тематичною назвою "Music is Coming".

Вони дуже різні за жанром, за своїм сюжетом, історією, декораціями.

Українські "Lords of the Sound" формують нове уявлення та репутацію поняття "оркестр". Проект стрімко розвивається і вже став відомим по всій Україні та за кордоном. Проводячи більш, ніж 50 концертів на рік, музиканти створюють нові програми, намагаючись охопити глядачів різного кола інтересів. Тим самим залучаючи, насамперед, молодь до сучасної класики та оркестрової музики.

Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.
У РЦ «Промінь» - концерт симфонічного оркестру

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Теги: Промінь, концерт
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