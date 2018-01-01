У Києві авто з кортежу Порошенка збило пішохода. ВІДЕО





Про це повідомляє прес-служба ГУНП у Києві, - передає



"Автопригода трапилася у Печерському районі міста Києва на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська: службовий автомобіль поліції під час руху в кортежі, який супроводжував особу, щодо якої здійснюється державна охорона, збив пішохода: чоловік раптово вийшов на проїжджу частину вулиці на заборонений сигнал регулювальника", - сказано у повідомленні.



Видання Петра Порошенка Святослав Цеголко на сторінці у Facebooк прокоментував дану ситуацію:



"Незалежно від сигналу регулювальника, йдеться про літню людину. Президент шкодує через ДТП з поліцейським автомобілем і вже доручив надати постраждалому всю необхідну допомогу", – повідомив Цеголко.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві службовий автомобіль поліції під час руху президентського кортежу збив пішохода.Про це повідомляє прес-служба ГУНП у Києві, - передає УНН "Автопригода трапилася у Печерському районі міста Києва на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська: службовий автомобіль поліції під час руху в кортежі, який супроводжував особу, щодо якої здійснюється державна охорона, збив пішохода: чоловік раптово вийшов на проїжджу частину вулиці на заборонений сигнал регулювальника", - сказано у повідомленні.Видання 24 канал повідомляє, що прес-секретар Президента Українина сторінці у Facebooк прокоментував дану ситуацію:"Незалежно від сигналу регулювальника, йдеться про літню людину. Президент шкодує через ДТП з поліцейським автомобілем і вже доручив надати постраждалому всю необхідну допомогу", – повідомив Цеголко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію