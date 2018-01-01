У Києві авто з кортежу Порошенка збило пішохода. ВІДЕО
Сьогодні, 16:44
У Києві службовий автомобіль поліції під час руху президентського кортежу збив пішохода.
Про це повідомляє прес-служба ГУНП у Києві, - передає УНН.
"Автопригода трапилася у Печерському районі міста Києва на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська: службовий автомобіль поліції під час руху в кортежі, який супроводжував особу, щодо якої здійснюється державна охорона, збив пішохода: чоловік раптово вийшов на проїжджу частину вулиці на заборонений сигнал регулювальника", - сказано у повідомленні.
Видання 24 канал повідомляє, що прес-секретар Президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко на сторінці у Facebooк прокоментував дану ситуацію:
"Незалежно від сигналу регулювальника, йдеться про літню людину. Президент шкодує через ДТП з поліцейським автомобілем і вже доручив надати постраждалому всю необхідну допомогу", – повідомив Цеголко.
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Про це повідомляє прес-служба ГУНП у Києві, - передає УНН.
"Автопригода трапилася у Печерському районі міста Києва на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська: службовий автомобіль поліції під час руху в кортежі, який супроводжував особу, щодо якої здійснюється державна охорона, збив пішохода: чоловік раптово вийшов на проїжджу частину вулиці на заборонений сигнал регулювальника", - сказано у повідомленні.
Видання 24 канал повідомляє, що прес-секретар Президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко на сторінці у Facebooк прокоментував дану ситуацію:
"Незалежно від сигналу регулювальника, йдеться про літню людину. Президент шкодує через ДТП з поліцейським автомобілем і вже доручив надати постраждалому всю необхідну допомогу", – повідомив Цеголко.
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Коментарі 1
бидло не бачило, що цар їдуть?
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