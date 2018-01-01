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В Україні на кір захворіли понад шість тисяч людей

В Україні на кір захворіли понад шість тисяч людей
За минулий, дев'ятий тиждень на кір в Україні захворіли 684 людини.

З них 266 дорослих та 418 дітей. Це на 12% менше, ніж за попередній тиждень.
З початку 2018 року на кір в Україні захворіли близько 6,5 тисяч осіб, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на слова заступника генерального директора з нагляду за інфекційними хворобами Держустанови Центр громадського здоров'я МОЗ України Віктора Ляшка.

"За оперативними даними, за дев'ятий тиждень на кір захворіли 684 людини, з них 266 дорослих та 418 дітей. Це на 12% менше, ніж за попередній тиждень. Всього з початку року на кір захворіли 6 484 людини - 2 226 дорослих і 4 258 дітей" , - повідомив він.

Із загальної кількості хворих госпіталізовано 4 421 особу.

За словами Ляшка, з початку року від кору в Україні померли семеро осіб, серед яких п'ятеро дітей і двоє дорослих. "П'ятеро людей померли в Одеській області, одна - в Івано-Франківській, а також одна - в Закарпатській", - наголосив він.

Ляшко розповів, що найбільше людей на кір хворіє в Івано-Франківській (1 426) та Закарпатській (1 138), а найменше - в Харківській, де зафіксовано всього два захворювання.

Раніше повідомлялося, що кількість випадків кору в Європі в 2017 році збільшилася на 400% в порівнянні з 2016 роком.

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Теги: кір, хвороба, медицина
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